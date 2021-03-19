Спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что не будет извиняться за свою нецензурную брань в соцсети. По его словам, он высказался так не за украинский язык.

В интервью программе "Перекрестный допрос" Арестович отметил, что нецензурно высказался к Виктору Иванову из-за определенного дела. Как он заметил, пользователь, имя которого было написано на русском языке, на протяжении длительного времени оставлял всяческие оскорбления на его странице.

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По словам Арестовича, если бы его попросили предоставить информацию на государственном языке, то он предложил бы перейти на официальную страницу Трехсторонней контактной группы, где все написано на украинском.

Как рассказал спикер ТКГ, возможно, это не было достойным поведением с его стороны, но адекватным, так как с людьми нужно говорить на том языке, который они понимают.

Я послал его не за язык, который я очень люблю и, как видите, пользуюсь с удовольствием. Я послал его за дело,

– подчеркнул Арестович.

Обратите внимание! Депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Алексей Арестович должен был извиниться за свои неуместные высказывания в соцсетях. По ее мнению, спикеру Трехсторонней контактной группы также стоило их удалить.

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Арестович отметил, что пользователь, к которому он обратился, ведет себя как бот, распространяет агрессивную информацию и направлено его атакует. Спикер рассказал, что писал о заседании ТКГ, но в частном дневнике.

"Это частная страница, частное лицо, частный дневник. Я же не в рамках заседания послал его", – рассказал он.

Арестович также отметил, что если бы к нему обращались вежливо и достойно, то и ответ был бы таким же. Как добавил спикер ТКГ, он не будет извиняться за свои нецензурные высказывания, так как "не видит за что".

Высказывание Арестовича: что известно