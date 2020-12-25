Известные крымчане впервые после оккупации полуострова увидели родные места: видео
Ukraїner представил заключительное видео серии "Родной Крым", созданной совместно с Украинским институтом. В нем герои всех историй делятся воспоминаниями и размышлениями о полуострове, который вынуждены были покинуть из-за оккупации Крыма Россией в 2014 году.
Команда Ukraїner нашла их родные места в Крыму и показала в виртуальной реальности, чтобы каждый перенесся в уголки, с которыми связаны самые приятные воспоминания с Крымом.
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Среди участников проекта – режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов, певица Джамала, один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев.
Оккупация Крымского полуострова не была внезапной
Россия долго готовилась информационно и политически и, воспользовавшись шансом в момент переизбрания власти в начале 2014 года, таки решилась оккупировать Крым.
С тех пор когда перспективный туристический регион начал превращаться в полигон для российских военных. В Крыму до сих пор остаются тысячи противников оккупации, с которыми российские власти систематически борются.
У тысяч крымчан забрали родной дом
На материковой части Украины остаются тысячи крымчан, которые уже 7 лет не имеют возможности попасть домой.
Серия "Родной Крым" напоминает о судьбах людей после оккупации, нарушении прав человека, преследовании в Крыму.
Воспоминания известных крымчан о родном полуострове: смотрите видео Ukraїner
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