Ukraїner представил заключительное видео серии "Родной Крым", созданной совместно с Украинским институтом. В нем герои всех историй делятся воспоминаниями и размышлениями о полуострове, который вынуждены были покинуть из-за оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Команда Ukraїner нашла их родные места в Крыму и показала в виртуальной реальности, чтобы каждый перенесся в уголки, с которыми связаны самые приятные воспоминания с Крымом.

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Среди участников проекта – режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов, певица Джамала, один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев.

Оккупация Крымского полуострова не была внезапной

Россия долго готовилась информационно и политически и, воспользовавшись шансом в момент переизбрания власти в начале 2014 года, таки решилась оккупировать Крым.

С тех пор когда перспективный туристический регион начал превращаться в полигон для российских военных. В Крыму до сих пор остаются тысячи противников оккупации, с которыми российские власти систематически борются.

У тысяч крымчан забрали родной дом

На материковой части Украины остаются тысячи крымчан, которые уже 7 лет не имеют возможности попасть домой.

Серия "Родной Крым" напоминает о судьбах людей после оккупации, нарушении прав человека, преследовании в Крыму.

Воспоминания известных крымчан о родном полуострове: смотрите видео Ukraїner

Важно! Ukraїner обращается ко всем, кто на условиях сохранения анонимности хотел бы распространить свои фотографические воспоминания о Крыме. Если вы зафиксировали исторические моменты оккупации или живете в Крыму и фиксируете то, что там происходит сейчас, поделитесь своим Крымом со всем миром.