Вражеский обстрел на Донбассе вблизи Шумов 26 марта унес жизни 4 украинских защитников. Оккупанты убили Сергея Гайченко, Максима Абрамовича, Сергея Барнича и Сергея Коваля.

Что известно о военных, отдавших свою жизнь за Украину, – читайте далее.

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Сергей Гайченко

На фейсбук-странице Раевского сельского совета сообщили о гибели 27-летнего старшего солдата Сергея Гайченко. Он родился в селе Михайловка Днепропетровской области.

Военную службу по контракту Гайченко начал еще в 2015 году в Киевском отдельном Президентском полку Украины.

В 2019 году его вновь призвали на военную службу.

Служил в должности командира боевой машины – командира горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты.



Сергей Гайченко погиб под Шумами / Фото из соцсетей

Сергей Барнич

Городской глава Калуша Андрей Найда написал, что во время обстрелов 26 марта под Шумами погиб 47-летний украинский защитник Сергей Барнич.

В декабре 2020 года военный был награжден грамотой Калушского городского главы и медалью "За достоинство и патриотизм".



Сергей Барнич погиб на Донбассе / Фото из соцсетей

Накануне стало известно, что 26 марта на Донбассе погибли 43-летний подполковник Сергей Коваль и 26-летний старший сержант Максим Абрамович.

Максим Абрамович

О смерти Максима Абрамовича из Дубровицы сообщили на сайте Ровненской ОГА. По предварительной информации, погибшего похоронят 30 марта.

В 2017 году военный подписал 3-летний контракт на службу в ВСУ. До 2020 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Впоследствии он еще раз подписал контракт и вернулся в свою часть.

Абрамович был награжден Знаком отличия Президента Украины "Участник АТО" и медалью "За доблесть и верность".



Максим Абрамович погиб во время обстрелов под Шумами / Фото из соцсетей

Сергей Коваль

В воинской части А2641 сообщили, что одним из погибших под Шумами, является их побратим – 43-летний подполковник Коваль Сергей Васильевич.

Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института.

Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС.



Сергей Коваль погиб 26 марта / Фото из соцсетей