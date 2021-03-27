Известны имена всех бойцов, погибших под Шумами: фото
Вражеский обстрел на Донбассе вблизи Шумов 26 марта унес жизни 4 украинских защитников. Оккупанты убили Сергея Гайченко, Максима Абрамовича, Сергея Барнича и Сергея Коваля.
Источник:24 канал
Что известно о военных, отдавших свою жизнь за Украину, – читайте далее.
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Сергей Гайченко
На фейсбук-странице Раевского сельского совета сообщили о гибели 27-летнего старшего солдата Сергея Гайченко. Он родился в селе Михайловка Днепропетровской области.
- Военную службу по контракту Гайченко начал еще в 2015 году в Киевском отдельном Президентском полку Украины.
- В 2019 году его вновь призвали на военную службу.
- Служил в должности командира боевой машины – командира горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты.
Сергей Гайченко погиб под Шумами / Фото из соцсетей
Сергей Барнич
Городской глава Калуша Андрей Найда написал, что во время обстрелов 26 марта под Шумами погиб 47-летний украинский защитник Сергей Барнич.
- В декабре 2020 года военный был награжден грамотой Калушского городского главы и медалью "За достоинство и патриотизм".
Сергей Барнич погиб на Донбассе / Фото из соцсетей
Накануне стало известно, что 26 марта на Донбассе погибли 43-летний подполковник Сергей Коваль и 26-летний старший сержант Максим Абрамович.
Максим Абрамович
О смерти Максима Абрамовича из Дубровицы сообщили на сайте Ровненской ОГА. По предварительной информации, погибшего похоронят 30 марта.
- В 2017 году военный подписал 3-летний контракт на службу в ВСУ. До 2020 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе.
- Впоследствии он еще раз подписал контракт и вернулся в свою часть.
- Абрамович был награжден Знаком отличия Президента Украины "Участник АТО" и медалью "За доблесть и верность".
Максим Абрамович погиб во время обстрелов под Шумами / Фото из соцсетей
Сергей Коваль
В воинской части А2641 сообщили, что одним из погибших под Шумами, является их побратим – 43-летний подполковник Коваль Сергей Васильевич.
- Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института.
- Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.
- Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС.
Сергей Коваль погиб 26 марта / Фото из соцсетей
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