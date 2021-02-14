В районе Новолуганского на Донбассе 14 февраля погибли трое военных. Мужчины подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Мужчины подорвались во время перемещения в районе Новолуганского. По предварительным данным, они должны были проверить несение службы и заменить сослуживцев на огневых позициях.

Важно Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс

Из-за травм, несовместимых с жизнью, погибли трое военных:

капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),

(1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),

(1987 года рождения), старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Бойцы от полученных травм погибли на месте.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым погибших воинов. Вечная память!

Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля

По предварительным данным, трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского.

Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс.

На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Таран и Хомчак должны установить все обстоятельства гибели украинских военнослужащих.

Важно! С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли уже 11 украинских защитников. Подробнее читайте здесь.