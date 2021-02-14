Известны имена трех погибших воинов, которые подорвались на Донбассе
В районе Новолуганского на Донбассе 14 февраля погибли трое военных. Мужчины подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Источник:Офис Президента
Мужчины подорвались во время перемещения в районе Новолуганского. По предварительным данным, они должны были проверить несение службы и заменить сослуживцев на огневых позициях.
Важно Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс
Из-за травм, несовместимых с жизнью, погибли трое военных:
- капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),
- солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),
- старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
Бойцы от полученных травм погибли на месте.
Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля
- По предварительным данным, трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского.
- Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.
- Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс.
- На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
- Таран и Хомчак должны установить все обстоятельства гибели украинских военнослужащих.
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