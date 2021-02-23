Известно имя воина, погибшего в результате обстрелов на Донбассе
В понедельник, 22 февраля, на Донбассе вблизи Авдеевки погиб воин бригады, старший солдат Сергей Сигитасович Петраускас. У героя остались жена, сын и дочь.
Источник:72 ОМБр им. Черных Запорожцев
Причиной гибели военного стал обстрел с ручного противотанкового гранатомета со стороны российских оккупантов.
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С грустью сообщаем, что 22 февраля в результате обстрела с ручного противотанкового гранатомета российскими оккупантами украинских позиций вблизи Авдеевки погиб воин бригады старший солдат Сергей Сигитасович Петраускас,
– говорится в сообщении.
В 72-ой механизированной бригаде рассказали, что Петраускас родился в городе Ичня Черниговской области.
"Проходил военную службу в Ичнянском районном военном комиссариате, а в июле 2017 года подписал контракт и стал воином 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", – сообщила пресс-служба "Черных Запорожцев".
В официальном заявлении также говорится, что "командование и личный состав 72 ОМБр имени Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования родным, близким, боевым собратьям и друзьям воина".
Вечная слава Герою, который отдал самое ценное – свою жизнь за Украину,
– подытожили "Черные Запорожцы"
Сергей Петраускас / 72 ОМБр имени Черных Запорожцев
Что известно о гибели Петраускаса
- Сергей Петраускас погиб 22 февраля вблизи шахты Бутовка.
- Когда воин со своим собратом вели наблюдение, российские боевики обстреляли позиции ВСУ.
- Петраускас – погиб, его собрат получил ранения.
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