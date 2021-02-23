В понедельник, 22 февраля, на Донбассе вблизи Авдеевки погиб воин бригады, старший солдат Сергей Сигитасович Петраускас. У героя остались жена, сын и дочь.

Причиной гибели военного стал обстрел с ручного противотанкового гранатомета со стороны российских оккупантов.

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С грустью сообщаем, что 22 февраля в результате обстрела с ручного противотанкового гранатомета российскими оккупантами украинских позиций вблизи Авдеевки погиб воин бригады старший солдат Сергей Сигитасович Петраускас,

– говорится в сообщении.

В 72-ой механизированной бригаде рассказали, что Петраускас родился в городе Ичня Черниговской области.

"Проходил военную службу в Ичнянском районном военном комиссариате, а в июле 2017 года подписал контракт и стал воином 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", – сообщила пресс-служба "Черных Запорожцев".

В официальном заявлении также говорится, что "командование и личный состав 72 ОМБр имени Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования родным, близким, боевым собратьям и друзьям воина".

Вечная слава Герою, который отдал самое ценное – свою жизнь за Украину,

– подытожили "Черные Запорожцы"



Сергей Петраускас / 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Что известно о гибели Петраускаса