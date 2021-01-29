Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмутился новостью о том, что в Доме профсоюзов в Киеве планируют открыть покерный клуб. Чиновник говорит, что его ведомство уже направило запрос в Федерацию профсоюзов Украины.

Источник: телеграм-канал Александра Ткаченко

Министр отмечает, что трагическая память событий Революции Достоинства должна быть сохранена и почтена достойно.

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Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь, как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди,

– написал Ткаченко.

Минкульт требует объяснений от Федерации профсоюзов

Минкульт уже направил запрос в Федерацию профсоюзов Украины, чтобы там прояснили ситуацию. Если информация, которую распространили СМИ, подтвердится, Ткаченко обещает делать все возможное, чтобы в здании не было никаких развлекательных заведений.

В здании хотят открыть большое подпольное казино, – СМИ

Отметим, что новость о покерном клубе в здании профсоюзов обнародовали журналисты "Слидства. Инфо". Якобы подвал помещения отдали в аренду еще в 2019 году. А соглашение рассчитано на 10 лет. Расследователям даже удалось попасть внутрь.

В Федерации профсоюзов и в Федерации спортивного покера говорят, что никаких игр за деньги в здании не будет. Там только будут проводить спортивные турниры.

Важно! Дом профсоюзов в Киеве был штабом Майдана. Здание почти полностью выгорело во время событий 18 – 20 февраля 2014 года.