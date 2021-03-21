Живописное горное озеро Панагия в оккупированном Крыму катастрофически обмелело. В сети показали, что на его месте осталась только "лужа".

Соответствующие фото опубликовал офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, который ведет телеграм-канал "Анатолий Штирлиц". Он подчеркнул, что ранее озеро Панагия было одним из самых красивых в Крыму.

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"Продолжаем тему оккупированного Крыма и проблем водоснабжения. Озеро Панагия превратилось в лужу", – говорится в посте.



Таким было озеро Панагия в Крыму / Фото из Телеграма "Анатолий Штирлиц"



Озеро катастрофически обмелело / Фото из Телеграма "Анатолий Штирлиц"



Это озеро называли одним из самых красивых в Крыму / Фото з телеграму Анатолий Штирлиц"

Что известно об озере Панагия: основное

Оно расположено в горном поселке Зеленогорье – на расстоянии 7 километров от автострады Судак – Алушта.

Еще несколько лет назад глубина этого крымской водоема достигала по меньшей мере 20 метров.

Озеро привлекало туристов из-за уникального изумрудного цвета воды.

Православные верующие считали озеро особым местом. "Панагией" также называют небольшой образ Богоматери.

В оккупированном Крыму массово мелеют водоемы

Вблизи Судака обмелело озеро Бугаз, ситуация – критическая. Уровень воды там постоянно снижается. Если не принять срочных мер, водоем может полностью исчезнуть.

Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера, расположенного под Севастополем. Вместо большого озера там теперь только голое каменное и илистое дно.

Еще одно легендарное озеро, Три Сестры, которое называли одним из самых красивых в Украине, также полностью высохло навсегда. И таких печальных примеров, к сожалению, множество.

Обратите внимание! Согласно международному праву, полную ответственность за обеспечение населения водой и критическую ситуацию, несет Россия – как страна-оккупант.