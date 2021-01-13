Надо иметь смелость изучить 50 слов на украинском, – Креминь о сфере обслуживания
Работники сферы обслуживания должны быть смелыми и изучить не менее 50-100 слов или фраз на украинском. Этого хватит, чтобы обеспечить клиента необходимой информацией.
Чтобы увеличить количество потребителей, необходимо думать и о качестве и о качестве сервиса. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил в интервью Укринформу.
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Подготовьте себя к тому, что надо иметь смелость изучить 50-100 слов или фраз (на украинском – 24 канал),
– отметил Кремень.
Чиновник отметил, что чувствует поддержку и благодарность к людям, которые готовились к этому процессу не один год.
Креминь подчеркнул, что не нужно делать трагедии из перехода сферы обслуживания на украинский язык. Все имели достаточно времень на подготовку
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