Работники сферы обслуживания должны быть смелыми и изучить не менее 50-100 слов или фраз на украинском. Этого хватит, чтобы обеспечить клиента необходимой информацией.

Чтобы увеличить количество потребителей, необходимо думать и о качестве и о качестве сервиса. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил в интервью Укринформу.

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Подготовьте себя к тому, что надо иметь смелость изучить 50-100 слов или фраз (на украинском – 24 канал),

– отметил Кремень.

Чиновник отметил, что чувствует поддержку и благодарность к людям, которые готовились к этому процессу не один год.

Обратите внимание! С 16 января сфера обслуживания в Украине должна перейти на государственный язык. Прежде всего это будет касаться сфер торговли, учреждений культуры, образования и т.д.

Креминь подчеркнул, что не нужно делать трагедии из перехода сферы обслуживания на украинский язык. Все имели достаточно времень на подготовку



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала