Самоизоляция на 14 дней: в Израиле ужесточили карантинные ограничения для иностранцев
В Министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что из-за COVID-19 все страны мира являются "красными". В частности, их объявили эпидемиологически опасными, поэтому тот, кто будет прилетать в страну, будет находиться на самоизоляции.
Ограничения в Израиле начнут действовать 20 декабря 2020 года. Об этом сообщили в Минздраве страны.
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Люди, которые будут прилетать в Израиль из-за границы, будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Однако пребывание на самоизоляции можно будет прекратить через 10 дней, если человек сдаст 2 теста на коронавирус.
Первый анализ нужно сделать в день прибытия в страну, а второй – через 9 дней.
Промежуток между 2 анализами должен составлять не менее 24 часов,
– заявили в Минздраве.
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По их данным, если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, то пребывание на карантине можно будет закончить.
Как отметили в Минздраве, от пребывания на карантине освободят лиц, которые до 26 декабря 2020 года прилетят в Израиль из стран, которые были "зелеными" до начала новых ограничений.
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