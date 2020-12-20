В Министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что из-за COVID-19 все страны мира являются "красными". В частности, их объявили эпидемиологически опасными, поэтому тот, кто будет прилетать в страну, будет находиться на самоизоляции.

Ограничения в Израиле начнут действовать 20 декабря 2020 года. Об этом сообщили в Минздраве страны.

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Люди, которые будут прилетать в Израиль из-за границы, будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Однако пребывание на самоизоляции можно будет прекратить через 10 дней, если человек сдаст 2 теста на коронавирус.

Первый анализ нужно сделать в день прибытия в страну, а второй – через 9 дней.

Промежуток между 2 анализами должен составлять не менее 24 часов,

– заявили в Минздраве.

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По их данным, если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, то пребывание на карантине можно будет закончить.

Обратите внимание! В Израиле 20 декабря стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как отметили в Минздраве, от пребывания на карантине освободят лиц, которые до 26 декабря 2020 года прилетят в Израиль из стран, которые были "зелеными" до начала новых ограничений.