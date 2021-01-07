В Минздраве Израиля опровергли информацию о якобы тайной поставке вакцин против COVID-19 для "подпольной вакцинации" украинских чиновников. В ведомстве подчеркнули, что это физически невозможно.

Спикер израильского главы Минздрава отвергает возможность того, что вакцины ввозили из Израиля. Об этом сообщает BBC News Украина.

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В ведомстве пояснили, что для транспортировки вакцины нужны особые условия перевозки.

Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал,

– заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Что известно о якобы подпольной вакцинации

Украинские СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского сообщили о том, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer.

против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer. Она была предназначена исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Процедура вакцинации якобы проходила тайно в пластической клинике .

. Все это происходило якобы при содействии главы комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля.

Реакция украинской власти