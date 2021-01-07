Это невозможно, – Израиль опроверг информацию о "тайной вакцине" украинских чиновников
В Минздраве Израиля опровергли информацию о якобы тайной поставке вакцин против COVID-19 для "подпольной вакцинации" украинских чиновников. В ведомстве подчеркнули, что это физически невозможно.
Спикер израильского главы Минздрава отвергает возможность того, что вакцины ввозили из Израиля. Об этом сообщает BBC News Украина.
Важно Очередная манипуляция России, – Ткаченко о "тайной вакцинации" чиновников от COVID-19
В ведомстве пояснили, что для транспортировки вакцины нужны особые условия перевозки.
Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал,
– заверили в министерстве.
Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинской прессе.
Что известно о якобы подпольной вакцинации
- Украинские СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского сообщили о том, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer.
- Она была предназначена исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Процедура вакцинации якобы проходила тайно в пластической клинике.
- Все это происходило якобы при содействии главы комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля.
Реакция украинской власти
- Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19.
- Михаил Радуцкий заявил, что эти слухи – это бред, который даже не стоит комментировать.
- Денис Шмыгаль поручил проверить всю имеющуюся информацию о якобы тайной вакцинации. Шмыгаль отметил, что является сторонником вакцинации, однако будет вакцинироваться во 2 или 3 очередь за собственные деньги.
- Александр Ткаченко назвал информацию о "тайной вакцинации" российской манипуляцией. По мнению министра информационной политики, это является одним из проявлений информационной войны России против Украины.
Поделиться новостью