Преступление произошло в Татарбунарском районе Одесской области неделю назад. Для его раскрытия правоохранителям понадобилось несколько дней. Вероятного насильника уже задержали.

Подозреваемый в совершении кражи и изнасиловании пожилой женщины во всем признался, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. Вероятным преступником оказался 25-летний мужчина.

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Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно об изнасиловании пожилой женщины в Одесской области

По данным следователей, инцидент произошел в доме пострадавшей. Молодой человек ворвался к женщине и напал на нее. После сексуального насилия он украл у нее одежду и ушел.

На месте преступления работали следователи, нашли немало вещественных доказательств причастности подозреваемого к совершенному.

Когда 25-летнего мужчину задержали, он объяснил правоохранителям, что действовал под влиянием алкоголя. Выводы экспертиз также подтвердили, что именно он изнасиловал женщину.

Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Смотрите видео с задержанным за изнасилование пенсионерки в Одесской области: