Изнасиловал 19 несовершеннолетних: жителя Славянска приговорили к 15 годам
В Славянске к 15 годам заключения приговорили мужчину, который изнасиловал 19 несовершеннолетних. Кроме того, злоумышленник должен выплатить своим жертвам 250 тысяч моральной компенсации.
Источник:Интерфакс-Украина
Осужденному мужчине – 58 лет.
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Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тысяч гривен моральной компенсации,
– говорится в сообщении прокуратуры.
В чем обвинили злоумышленника
- В содержании притонов;
- изнасиловании детей и подростков;
- распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Детали дела
- Жертвами насильника в течение 2008 – 2017 годов стали 19 детей и подростков.
- В частном доме в Славянске мужчина устроил импровизированную студию.
- Отснятые там материалы преступник распространял в сети.
- Своим несовершеннолетним жертвам мужчина угрожал физической расправой, если они будут сопротивляться.
- Кроме того, в своей так называемой студии злоумышленник насиловал и развращал подростков и детей.
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