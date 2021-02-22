В Славянске к 15 годам заключения приговорили мужчину, который изнасиловал 19 несовершеннолетних. Кроме того, злоумышленник должен выплатить своим жертвам 250 тысяч моральной компенсации.

Осужденному мужчине – 58 лет. Актуально Приказывал детям обнажаться и совершал развратные действия: во Львове будут судить псевдопастора Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тысяч гривен моральной компенсации,

– говорится в сообщении прокуратуры. В чем обвинили злоумышленника В содержании притонов;

изнасиловании детей и подростков;

распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Детали дела Жертвами насильника в течение 2008 – 2017 годов стали 19 детей и подростков.

В частном доме в Славянске мужчина устроил импровизированную студию.

Отснятые там материалы преступник распространял в сети.

Своим несовершеннолетним жертвам мужчина угрожал физической расправой, если они будут сопротивляться.

Кроме того, в своей так называемой студии злоумышленник насиловал и развращал подростков и детей.