Изменит ли Рада график работы из-за локдауна в Киеве
В Киеве с 20 марта вводят локдаун. Однако Верховная Рада пока не собирается менять график, потому что в дальнейшем, по плану, работа в регионах.
Источник:Интерфакс – Украина
Парламент 19 марта доработает последний день этой пленарной неделе. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.
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Что говорит Верещук о работе Рады
Далее, по словам Верещук, следует неделя работы в регионах.
По крайней мере, я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас пока не меняется,
– отметила нардеп.
Заметим, в начале пандемии весной 2020 года, Верховная Рада меняла график. Например, стало меньше пленарных заседаний, а больше – в комитете. Кроме того, парламент фактически уходил на карантин в октябре 2020 года. Тогда вспышка коронавируса была среди депутатов.
Локдаун в Киеве: что известно
- В Киеве с 20 марта усилят карантин из-за сложной эпидемической ситуации. Локдаун продлится до 9 апреля включительно, то есть 3 недели.
- На этот период запретят работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек.
- Нельзя будет проводить религиозные, массовые мероприятия.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, на АЗС еду не будут продавать. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.
- После окончания каникул школы перейдут на дистанционное обучение. Общественный транспорт будет ездить, но можно будет перевозить людей только на сидячих местах.
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