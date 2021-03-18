В Киеве с 20 марта вводят локдаун. Однако Верховная Рада пока не собирается менять график, потому что в дальнейшем, по плану, работа в регионах.

Парламент 19 марта доработает последний день этой пленарной неделе. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Что говорит Верещук о работе Рады

Далее, по словам Верещук, следует неделя работы в регионах.

По крайней мере, я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас пока не меняется,

– отметила нардеп.

Заметим, в начале пандемии весной 2020 года, Верховная Рада меняла график. Например, стало меньше пленарных заседаний, а больше – в комитете. Кроме того, парламент фактически уходил на карантин в октябре 2020 года. Тогда вспышка коронавируса была среди депутатов.

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