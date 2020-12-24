За время президентства глава государства Владимир Зеленский не очень изменился. Хотя, по мнению первой леди, президент стал более взвешенным.

Что говорит Зеленская об изменениях своего мужа

Глава государства Владимир Зеленский не очень изменился за время президентства. Об этом Елена Зеленская заявила в интервью НВ.

К теме Первая леди — это голос, который услышат: Зеленская поделилась первыми достижениями за год работы

По словам первой леди, все заводские человеческие настройки Зеленского остались такими же. По ее мнению, человек растет как профессионал и очень быстро учится. Кроме того, президент стал более взвешенным в решениях, потому что от этого зависит много людей.

Зеленская о влиянии на мужа

Также Зеленская отреагировала на слова экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана о ее влиянии на мужа.

Конечно, я на него (Зеленского – 24 канал) влияю. Если мне что-то не нравится, я ему рассказываю… Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает разговаривать на любые темы, на которые мне захочется разговаривать. Просто я действительно осторожно к этому отношусь,

– подчеркнула жена президента.

Зеленская добавила, что не хочет некомпетентно вносить сумятицу в голову президента. По ее словам, глава государства все равно примет такое решение, которое ему нужно, поэтому не стоит портить ему настроение.

Кстати Елена Зеленская дала первое в году интервью и украсила обложку журнала: фото