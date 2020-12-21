С начала пандемии коронавируса спрос на рабочую силу из Украины в странах ЕС вырос. Самыми популярными в Европе странами для трудоустройства среди украинских рабочих остаются Польша, Германия и Чехия.

В целом спрос на украинских рабочих вырос на 40% с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.

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Зарубежные работодатели чаще всего ждут таких украинских специалистов:

в Польше – на упаковщиков, разнорабочих, портных, водителей, строителей;

в Германии – на сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;

в Чехии – на горничных, сварщиков, электриков, водителей.

Заметим, что заробитчане с Украины в течение 2013 – 2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.

По оценкам Национального банка Украины, в 2019 году заробитчане перевели в Украину более 12 миллиардов долларов.

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