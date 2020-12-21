Как в Европе изменился спрос на украинских рабочих с начала пандемии: свежие данные
С начала пандемии коронавируса спрос на рабочую силу из Украины в странах ЕС вырос. Самыми популярными в Европе странами для трудоустройства среди украинских рабочих остаются Польша, Германия и Чехия.
В целом спрос на украинских рабочих вырос на 40% с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.
Важно Польская мафия вывозит украинцев в Западную Европу, – СМИ
Зарубежные работодатели чаще всего ждут таких украинских специалистов:
- в Польше – на упаковщиков, разнорабочих, портных, водителей, строителей;
- в Германии – на сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
- в Чехии – на горничных, сварщиков, электриков, водителей.
Заметим, что заробитчане с Украины в течение 2013 – 2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.
По оценкам Национального банка Украины, в 2019 году заробитчане перевели в Украину более 12 миллиардов долларов.
Украинские заробитчане в Польше: статистика
- В Польше официально работает 507 тысяч украинских заробитчан. Всего там трудоустроены по меньшей мере 700 тысяч иностранцев.
- Наибольшее количество иностранцев, обращавшихся в соцзащиту, были граждане Украины – 507 тысяч, Беларуси – 46,2 тысячи и Грузии-11,1 тысячи.
- Из всего количества иностранцев, которые получали полис соцстрахования в течение последних 16 лет – 75% именно украинцы.
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