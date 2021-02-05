Поселок Пески в Донецкой области кардинально изменился после почти 8 лет войны. Там, где когда-то играли дети, сейчас – руины.

На фото видно, что поселок, в котором когда-то бурлила жизнь, теперь превратился в пустошь.

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Классическая история поселка, в который пожаловали оккупанты со своим "русским миром",

– говорится в сообщении.

Вместо школы в Песках – руины / Фото "Последний блокпост"

Как изменились Пески после войны / Фото "Последний блокпост"

Что произошло с Песками после оккупации / Фото "Последний блокпост"