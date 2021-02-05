В сети показали, как изменились прифронтовые Пески во время войны: фото
Поселок Пески в Донецкой области кардинально изменился после почти 8 лет войны. Там, где когда-то играли дети, сейчас – руины.
Источник:телеграм-канал "Последний блокпост"
На фото видно, что поселок, в котором когда-то бурлила жизнь, теперь превратился в пустошь.
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Классическая история поселка, в который пожаловали оккупанты со своим "русским миром",
– говорится в сообщении.
Вместо школы в Песках – руины / Фото "Последний блокпост"
Как изменились Пески после войны / Фото "Последний блокпост"
Что произошло с Песками после оккупации / Фото "Последний блокпост"
Что известно о поселке Пески
Пески расположены в Ясиноватском районе Донецкой области. После вторжения российских войск на территорию Украины в 2014 году поселок находится под контролем боевиков. В течение 2014 – 2015 годов в Песках происходили активные боевые действия. Население эвакуировали из поселка. Теперь люди не могут вернуться домой, потому что их дома разрушены.
В августе 2019 года в Песках начали ремонтировать 7 домов, в которых до сих пор жили люди. Для того, чтобы провести работы Украина и оккупанты договорились о режиме тишины на 20 дней.
Источник: Википедия
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