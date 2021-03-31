На станции Дарница в Киеве неизвестные украли электрический кабель. Из-за этого пришлось временно запретить движение и подать закрытый сигнал светофора.

В "Укрзализныце" выразили надежду, что восстановить кабель и нормализовать движение удастся там удастся в течение 2 часов.

Интересно 20 минут до Правого берега: между Киевом и Броварами хотят запустить электричку – фото

Сейчас поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на 1 – 2 часа.

Какие поезда задерживаются:

№150 Ходоров – Полтава на 1 час 2 минуты;

Ходоров – Полтава на 1 час 2 минуты; №1/2 Ходоров – Константиновка, на 52 минуты;

Ходоров – Константиновка, на 52 минуты; №137 Сватово – Хмельницкий, на 1 час 4 минуты;

Сватово – Хмельницкий, на 1 час 4 минуты; №19/20 Попасная – Киев, предварительно – на 20 минут

Попасная – Киев, предварительно – на 20 минут №712 Киев – Константиновка, на 20 минут.

Пригородные поезда:

№6902 Киев – Нежин, на 52 минуты;

Киев – Нежин, на 52 минуты; №6804 Киев – Яготине, на 53 минуты

Киев – Яготине, на 53 минуты №6901 Нежин – Киев, на 1 час 13 минут

Авария поезда возле Запорожья

Накануне "Укрзализныци" пришлось менять график движения поездов из-за аварии "Интерсити" Киев – Запорожье. По состоянию на вечер 30 марта движение уже удалось восстановить.

По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить из-за повреждения рельсов. К счастью, пострадавших нет. Момент аварии попал на видео.