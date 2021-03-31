На железной дороге в Дарнице украли кабель: изменено движение ряда поездов
На станции Дарница в Киеве неизвестные украли электрический кабель. Из-за этого пришлось временно запретить движение и подать закрытый сигнал светофора.
Источник:Укрзализныця
В "Укрзализныце" выразили надежду, что восстановить кабель и нормализовать движение удастся там удастся в течение 2 часов.
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Сейчас поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на 1 – 2 часа.
Какие поезда задерживаются:
- №150 Ходоров – Полтава на 1 час 2 минуты;
- №1/2 Ходоров – Константиновка, на 52 минуты;
- №137 Сватово – Хмельницкий, на 1 час 4 минуты;
- №19/20 Попасная – Киев, предварительно – на 20 минут
- №712 Киев – Константиновка, на 20 минут.
Пригородные поезда:
- №6902 Киев – Нежин, на 52 минуты;
- №6804 Киев – Яготине, на 53 минуты
- №6901 Нежин – Киев, на 1 час 13 минут
Авария поезда возле Запорожья
Накануне "Укрзализныци" пришлось менять график движения поездов из-за аварии "Интерсити" Киев – Запорожье. По состоянию на вечер 30 марта движение уже удалось восстановить.
По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить из-за повреждения рельсов. К счастью, пострадавших нет. Момент аварии попал на видео.
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