Изменения в сфере публичных закупок: Зеленский предостерег Шмыгаля и Разумкова
Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю. Он им отправил письмо о необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.
О чем говорится в письме президента
Зеленский отметил, что сейчас предлагают ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществления закупок товаров и услуг в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции. И это будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в частности с финансовыми организациями,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что основная цель закона "О публичных закупках" – это:
- обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок,
- создание конкурентной среды в сфере публичных закупок,
- предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.
Кроме того, этот закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Евросоюза.
"Сегодня основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а затем все изменения, которые будут вносить, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок ", – подчеркнул украинский президент.
В то же время он обратил внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив. По его словам, это нужно, чтобы придерживаться основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.
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Что предшествовало этому заявлению
- В июле 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3739. Он предусматривает введение дополнительного критерия в системе государственных закупок – уровня локализации производства.
- С критикой этого документа выступил премьер Денис Шмыгаль. По его словам, инициатива предоставления преференций продукции с локализованным производством не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.
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