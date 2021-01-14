Уже с 15 января 2021 года порядок пропуска лиц, которые планировали пересечь через украинско-словацкую границу, изменится. Некоторые пункты прекращают работу.

Другие же наоборот – восстановят. Об изменениях сообщили на странице Госпогранслужбы в фейсбуке.

Важно Какие страны в январе 2021 изменили правила въезда для украинцев: список

Детали

► С 8 часов утра 15 января прекращается пропуск пешеходов в пункте пропуска "Вышне Немецкое" (с украинской стороны – пункт пропуска "Ужгород").

► В то же время, восстанавливается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля" ("Малый Березный").

► Пункт пропуска "Велке Слеменце" ("Малые Селменцы") пока до сих пор временно закрыт.

Кто может въезжать в Словакию

Пограничники напомнили, что сейчас в Словакию могут въезжать только те граждане третьих стран, которые:

имеют право на проживание на территории Словацкой Республики;

имеют национальную визу, которое выдало посольствами Словакии за рубежом;

близкие родственники лица, имеющего право на постоянное или временное место жительства в Словакии.

Какие ограничения

После въезда на территорию Словакии все граждане должны соблюдать карантинные ограничения. А также зарегистрироваться на этом сайте и пройти лабораторную диагностику COVID-19.

Кто может въезжать без ограничений

Члены экипажей, пилоты, водители, осуществляющие грузовые перевозки, бригады медицинской службы, могут въезжать на территорию Словацкой Республики без карантинных ограничений.

Также разрешается проезд транзитом в одно из государств-членов ЕС, где они имеют постоянное или временное место жительства.