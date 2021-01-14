В ГПСУ сообщили об изменениях при пересечении границы со Словакией
Уже с 15 января 2021 года порядок пропуска лиц, которые планировали пересечь через украинско-словацкую границу, изменится. Некоторые пункты прекращают работу.
Другие же наоборот – восстановят. Об изменениях сообщили на странице Госпогранслужбы в фейсбуке.
Важно Какие страны в январе 2021 изменили правила въезда для украинцев: список
Детали
► С 8 часов утра 15 января прекращается пропуск пешеходов в пункте пропуска "Вышне Немецкое" (с украинской стороны – пункт пропуска "Ужгород").
► В то же время, восстанавливается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля" ("Малый Березный").
► Пункт пропуска "Велке Слеменце" ("Малые Селменцы") пока до сих пор временно закрыт.
Кто может въезжать в Словакию
Пограничники напомнили, что сейчас в Словакию могут въезжать только те граждане третьих стран, которые:
- имеют право на проживание на территории Словацкой Республики;
- имеют национальную визу, которое выдало посольствами Словакии за рубежом;
- близкие родственники лица, имеющего право на постоянное или временное место жительства в Словакии.
Какие ограничения
После въезда на территорию Словакии все граждане должны соблюдать карантинные ограничения. А также зарегистрироваться на этом сайте и пройти лабораторную диагностику COVID-19.
Кто может въезжать без ограничений
Члены экипажей, пилоты, водители, осуществляющие грузовые перевозки, бригады медицинской службы, могут въезжать на территорию Словацкой Республики без карантинных ограничений.
Также разрешается проезд транзитом в одно из государств-членов ЕС, где они имеют постоянное или временное место жительства.
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