Из-за изменений климата в Украине стали практически бесснежные зимы и очень теплая осень. Если говорить терминами, то наш климат изменился с континентального почти до средиземноморского. Чем это может грозить – читайте дальше.

Климатолог Вера Балабух констатировала, что в 2020 году зимы и снега практически не было. Ее слова цитирует издание "Апостроф".

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Бесснежная зима, по словам Балабух, привела к таким негативным последствиям, как проблемы с водными ресурсами и водоснабжением. Вера Балабух пояснила, что изменения климата могут быть для некоторых стран просто катастрофическими. Особенно могут пострадать жители тропических широт.

Долгое время считалось, что это не серьезно, что эти изменения периодические, все можно будет вернуть обратно. Лишь недавно ученые пришли к мнению, что эти изменения необратимы, что это не периодичность, которая характерна для атмосферных процессов,

– констатировала климатолог.

Она добавила, что именно человек влияет на климат. И влияние это достаточно негативное. По ее словам, если мы не будем ничего делать, то, в конце концов, мы просто не сможем выжить.

Заметим, что ноябрь 2020 года стал вторым месяцем в истории, который побил температурный рекорд 1880 года. Специалисты отмечают, что такие тенденции в будущем могут привести к катастрофе.