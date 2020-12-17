Изменений не произойдет: как в России отреагировали на пресс-конференции Путина
Владимир Путин сказал об усиленной поддержке оккупированных территорий ради так называемой имиджевой истории. Никаких изменений с его стороны не произойдет, у российской армии нет ресурсов для усиления наступления на Украину.
Сейчас украинская армия совсем отличается от той, которая была в 2014 году. Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.
Актуально Навальный о своем отравлении: Путин все признал
Он отметил, что пока Путин в Кремле, он не перестанет воевать в Украине и не сделает ни одного шага по деоккупации Крыма и Донбасса. В то же время по словам журналиста, у России нет соответствующих сил, чтобы в дальнейшем наращивать агрессию
Ничего, кроме этой брутальной риторики – нет. Путин может уничтожать российских граждан, как это было с Навальным и бомбить мирное население в Сирии, а также – убивать украинцев на Донбассе. Но он не может оккупировать большую часть Украины,
– сказал Яковенко.
Тезис по Минским договоренностям
По мнению российского журналиста, Путина устраивают минские договоренности. В то же время он добавил, что, согласно международному праву, они являются юридически ничтожными, которые нужно актуализировать. Однако может ли это сделать Украина в пандемической ситуации – это совершенно другой вопрос, сказал он.
"Путина больше устраивает ситуация, при которой он отходит в сторону и говорит о договоренности с формированиями "ЛНР" и "ДНР". Это идеальный вариант, то есть минский формат предусматривает уход в сторону", – отметил Яковенко.
Ответ Путина по Навальному
Другого ответа по отравлению Алексея Навального никто не ждал, сказал журналист. Он добавил, что если бы в России было "нормальное журналистское сообщество и журналистская солидарность", то правильным было бы то, чтобы все участники ставили вопрос об отравлении с разных сторон.
"Вопрос нужно было задавать один за другим, пока Путин не начал бы убегать из этого кабинета. Но, к сожалению, задавали глупые вопросы, которые были уместными для других", – сказал Иван Яковенко.
Так он подчеркнул, что ответ Путина по вопросу о российской вакцине, указывает на то, что он прекрасно знает, что это за препарат – поэтому не вакцинируется.
Пресc-конференция Путина в 2020 году: коротко
- На пресс-конференции российского президента в 2020 году аккредитацию получили около 800 журналистов. Президент России ответил на 68 вопросов в течение 4 часов 29 минут.
- В частности, Путин охарактеризовал ситуацию на Донбассе и рассказал о якобы планах Киева "перекроить" Минские договоренности.
- Проблемы с водой на полуострове, уверен Путин, возникли из-за предыдущей власти – советской и украинской.
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