Владимир Путин сказал об усиленной поддержке оккупированных территорий ради так называемой имиджевой истории. Никаких изменений с его стороны не произойдет, у российской армии нет ресурсов для усиления наступления на Украину.

Сейчас украинская армия совсем отличается от той, которая была в 2014 году. Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он отметил, что пока Путин в Кремле, он не перестанет воевать в Украине и не сделает ни одного шага по деоккупации Крыма и Донбасса. В то же время по словам журналиста, у России нет соответствующих сил, чтобы в дальнейшем наращивать агрессию

Ничего, кроме этой брутальной риторики – нет. Путин может уничтожать российских граждан, как это было с Навальным и бомбить мирное население в Сирии, а также – убивать украинцев на Донбассе. Но он не может оккупировать большую часть Украины,

– сказал Яковенко.

Тезис по Минским договоренностям

По мнению российского журналиста, Путина устраивают минские договоренности. В то же время он добавил, что, согласно международному праву, они являются юридически ничтожными, которые нужно актуализировать. Однако может ли это сделать Украина в пандемической ситуации – это совершенно другой вопрос, сказал он.

"Путина больше устраивает ситуация, при которой он отходит в сторону и говорит о договоренности с формированиями "ЛНР" и "ДНР". Это идеальный вариант, то есть минский формат предусматривает уход в сторону", – отметил Яковенко.

Ответ Путина по Навальному

Другого ответа по отравлению Алексея Навального никто не ждал, сказал журналист. Он добавил, что если бы в России было "нормальное журналистское сообщество и журналистская солидарность", то правильным было бы то, чтобы все участники ставили вопрос об отравлении с разных сторон.

"Вопрос нужно было задавать один за другим, пока Путин не начал бы убегать из этого кабинета. Но, к сожалению, задавали глупые вопросы, которые были уместными для других", – сказал Иван Яковенко.

Справка. Российский президент назвал дело с отравлением Алексея Навального "трюком" и в очередной раз повторил, что в России оппозиционера никто не травил.

Так он подчеркнул, что ответ Путина по вопросу о российской вакцине, указывает на то, что он прекрасно знает, что это за препарат – поэтому не вакцинируется.

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