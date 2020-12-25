Верховный суд заявил, что постановление следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве не подлежит обжалованию. Речь идет о деле в отношении Олега Татарова, которого подозревают в причастности к коррупции.

Выводы суда

В Украине установлен перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. Об этом сообщили на странице ВСУ в фейсбуке.

Читайте также Мы сказали, чтобы он шел и доказывал, что он ни в чем не виновен, – Зеленский

В то же время возможность обжаловать постановление следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательство совершить определенные действия не предусмотрена,

– заметили в суде.

Что этому предшествовало

По данным ВСУ, 23 декабря 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда отказал в открытии производства по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и генпрокурора. Жалобы касались решения апелляционного суда об оставлении в силе постановления Печерского районного суда Киева за 14 декабря.

Постановление предусматривало обязательство для генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве, а также поручить досудебное расследование в нем другому органу.

К теме Зеленский сохраняет пост для Татарова, – Бутусов о деле заместителя главы ОП

Дело Татарова: главное