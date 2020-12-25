Изменение подследственности не подлежит обжалованию: Верховный суд о деле Татарова
Верховный суд заявил, что постановление следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве не подлежит обжалованию. Речь идет о деле в отношении Олега Татарова, которого подозревают в причастности к коррупции.
Выводы суда
В Украине установлен перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. Об этом сообщили на странице ВСУ в фейсбуке.
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В то же время возможность обжаловать постановление следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательство совершить определенные действия не предусмотрена,
– заметили в суде.
Что этому предшествовало
По данным ВСУ, 23 декабря 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда отказал в открытии производства по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и генпрокурора. Жалобы касались решения апелляционного суда об оставлении в силе постановления Печерского районного суда Киева за 14 декабря.
Постановление предусматривало обязательство для генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве, а также поручить досудебное расследование в нем другому органу.
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Дело Татарова: главное
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Речь идет о возможной причастности чиновника к фальсификации экспертизы по делу скандального застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело Татарова от Национального антикоррупционного бюро в ГБР.
- 18 декабря заместителю руководителя ОП объявили подозрение в причастности к коррупции.
- Впоследствии Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ.
- НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное вмешательство в расследование.
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