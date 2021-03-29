В Измаиле вечером 28 марта произошел пожар на территории Лебяжьего озера. Как сообщили спасатели, в рекреационной зоне горел камыш.

На место возгорания прибыли несколько экипажей пожарных. Огонь и дым над озером был виден практически со всего города.

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Что известно о пожаре

О пожаре на Лебяжьем озере сообщили местные жители в 19:07.



Пожар в Измаиле тушили спасатели / Фото ГСЧС

Огонь охватил территорию в 2 гектара, ситуацию осложнял сильный ветер.

Его скорость достигала до 18 километров в час, из-за этого пожар быстро распространялся по территории вокруг озера.

В ГСЧС сообщили, что, вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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К ликвидации пожара привлекли 11 спасателей и 3 единицы основной пожарной техники.

Тушили огонь в течение 2 часов. В результате инцидента никто не пострадал.

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