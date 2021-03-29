В Одесской области горело Лебяжье озеро: огонь охватил более 2 гектаров территории – видео
В Измаиле вечером 28 марта произошел пожар на территории Лебяжьего озера. Как сообщили спасатели, в рекреационной зоне горел камыш.
Источник:ГСЧС
На место возгорания прибыли несколько экипажей пожарных. Огонь и дым над озером был виден практически со всего города.
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Что известно о пожаре
О пожаре на Лебяжьем озере сообщили местные жители в 19:07.
Пожар в Измаиле тушили спасатели / Фото ГСЧС
- Огонь охватил территорию в 2 гектара, ситуацию осложнял сильный ветер.
- Его скорость достигала до 18 километров в час, из-за этого пожар быстро распространялся по территории вокруг озера.
- В ГСЧС сообщили, что, вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Как горело Лебяжье озеро: видео
- К ликвидации пожара привлекли 11 спасателей и 3 единицы основной пожарной техники.
- Тушили огонь в течение 2 часов. В результате инцидента никто не пострадал.
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Пожар в Измаиле: видео очевидцев
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