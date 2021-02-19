Кабмин поддержал законопроект, который предусматривает увольнение председателя НАБУ Артема Сытника. Там уже заговорили об избрании нового директова ведомства. Заверили, что представителей конкурсной комиссии будут отбирать тщательно, однако добродетельных марсиан не нашли.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Перекрестный допрос". Он отметил, что добропорядочные марсиане были бы лучшими представителями конкурсной комиссии.

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"Нам нужен кто-то не коррумпированный и независимый, чтобы он формировал состав комиссии по отбору. В идеале это были бы, безусловно, какие-то добропорядочные марсиане", – сказал министр.

Он добавил, что в таком случае не было бы конфликта интересов, а также в них не будет заинтересованности в своем директоре НАБУ.

Они могли бы рентгеном проанализировать намерения всех кандидатов и спрогнозировать их дальнейшее поведение. К сожалению, марсиан мы не нашли, поэтому пришлось искать через органы власти,

– отметил Малюська.

Представителей международного сообщества уже пригласили

Как отметил министр, Артем Сытник был избран комиссией, в которую не входил ни один представитель международных организаций доноров, но конкурс был достаточно прозрачным и эффективным.

Мы делаем шаг вперед. В отличие от этих ретроградов, которые не допускали международников к участию в конкурсе, мы сразу же предложили им формировать треть комиссии,

– заметил Малюська.

Заверил, что другие 2 трети комиссии также будут достойными.

"Это не означает, что это будут старые коррумпированные украинские элиты. Там тоже должны быть прозрачные понятные люди с хорошей репутацией. Могут быть и иностранные эксперты, почему бы и нет?", – подытожил министр.

Детали процедуры отбора

По словам Малюськи, процедура отбора точно будет изменена до ее принятия. Существует 2 больших ограничения:

президент не может участвовать в отборе – это решение Конституционного Суда;

парламент не может принимать участие – тоже есть соответствующее решение.

Увольнение Сытника: коротко