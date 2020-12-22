Избрание меры пресечения Януковичу в очередной раз перенесли: детали
Печерский районный суд Киева во вторник, 22 декабря, не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Его судят по делу об организации насильственных преступлений на Майдане в 2014 году.
Об этом в комментарии к своему сообщению на фейсбуке сообщили в общественной организации "Адвокатская совещательная группа". Это объединение адвокатов (в основном родственников Героев Небесной Сотни), которое занимается делами Майдана.
Что было раньше Избрание Януковичу меры пресечения по делу Майдана снова перенесли: адвокаты не явились
Суд по делу Януковича перенесли: что известно
Сегодня, 22 декабря, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не состоится из-за того, что Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела после рассмотрения ходатайства адвокатов беглого экс-президента относительно изменения подсудности.
Хотя накануне апелляционный суд отказался удовлетворять эти ходатайства.
Что предшествовало
Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года выбрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам преступлений и умышленных убийств на Майдане в 2014 году.
Это решение давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры хотели обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.
Дела Виктора Януковича: главное
- Фактически в отношении Януковича есть 2 ключевых дела. Одно из них касается внешней политики и государственной измены, а другое – узурпации власти внутри государства.
- Государственная измена Виктора Януковича касалась его призыва к президенту России Владимиру Путину ввести войска в Украину. За это он получил приговор в виде 13 лет за решеткой.
- Во втором деле говорится об узурпации власти со стороны беглого президента и его окружения. В частности, относительно избиения и убийств протестующих во время Революции Достоинства.
- 12 мая Печерский райсуд принял решение о заочном аресте Януковича по делу о расстрелах на Майдане. Несмотря на это, 16 ноября Апелляционный суд его отменил.
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