Печерский районный суд Киева во вторник, 22 декабря, не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Его судят по делу об организации насильственных преступлений на Майдане в 2014 году.

Об этом в комментарии к своему сообщению на фейсбуке сообщили в общественной организации "Адвокатская совещательная группа". Это объединение адвокатов (в основном родственников Героев Небесной Сотни), которое занимается делами Майдана.

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Сегодня, 22 декабря, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не состоится из-за того, что Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела после рассмотрения ходатайства адвокатов беглого экс-президента относительно изменения подсудности.

Хотя накануне апелляционный суд отказался удовлетворять эти ходатайства.

Что предшествовало

Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года выбрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам преступлений и умышленных убийств на Майдане в 2014 году.

Это решение давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры хотели обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Внимание! 16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты беглого экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

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