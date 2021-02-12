Группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд Украины – они обжаловали пропорциональную систему голосования. Однако шансов на то, что решение будет иметь положительное заключение суда – нет.

Такое мнение высказала старший советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба. Она заверила, что дискуссия относительно Избирательного кодекса – не нова среди нардепов.

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"Я думаю, что шансов на положительное решение нет", – сказала Коцюруба.

Справка. Выборы в октябре 2020 года состоялись уже по новому законодательству. По таким же правилам пройдут выборы в парламент в 2023 году.

По ее словам, в Конституционном Суде есть последовательная практика:

или не рассматривают вопросы, которые являются компетенцией парламента;

или тот факт, что КСУ не видит в этом сужение прав и свобод граждан (так написано в заключении КСУ о внесении в Конституцию нормы о введении пропорциональной системы).

Коцюруба заметила, что, скорее всего, нардепы решили снова обратиться в КСУ по этому вопросу, чтобы в СМИ вновь заговорили об Избирательном кодексе.

"По моему мнению, здесь больше рассчитывают именно на возвращение к обсуждению этой темы", – подытожила юрист.

Что этому предшествовало