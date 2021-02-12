Шансов на положительное решения нет, – юрист от ОПОРЫ об обжаловании Избирательного кодекса
Группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд Украины – они обжаловали пропорциональную систему голосования. Однако шансов на то, что решение будет иметь положительное заключение суда – нет.
Источник:24 канал
Такое мнение высказала старший советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба. Она заверила, что дискуссия относительно Избирательного кодекса – не нова среди нардепов.
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"Я думаю, что шансов на положительное решение нет", – сказала Коцюруба.
По ее словам, в Конституционном Суде есть последовательная практика:
- или не рассматривают вопросы, которые являются компетенцией парламента;
- или тот факт, что КСУ не видит в этом сужение прав и свобод граждан (так написано в заключении КСУ о внесении в Конституцию нормы о введении пропорциональной системы).
Коцюруба заметила, что, скорее всего, нардепы решили снова обратиться в КСУ по этому вопросу, чтобы в СМИ вновь заговорили об Избирательном кодексе.
"По моему мнению, здесь больше рассчитывают именно на возвращение к обсуждению этой темы", – подытожила юрист.
Что этому предшествовало
- О том, что нардепы обратились в КСУ, сообщила нардепка от "Слуги народа" Ольга Совгиря.
- Народные депутаты объяснили свое представление тем, что проведение выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан.
- Также нардепы утверждают, что эта система "содержит признаки узурпации власти".
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