Шокирует дикостью и ненавистью, – Зеленский о нападении на украинского подростка в Париже
Владимир Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского подростка в Париже. Президент Украины назвал это варварством и призвал найти и наказать нападавших.
Посольство Украины во Франции вовлечено в эту ситуацию. Об этом сообщил Зеленский в телеграмм-канале.
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Президент подчеркнул, что нападавшие имели арматуры, то есть холодное оружие, а значит имели цель убивать и калечить.
То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Нападавшие совершенно точно должны оказаться в тюрьме,
- заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – стимулы.
Что известно о состоянии пострадавшего украинца
Владимир Зеленский отметил, что парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.
Врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет,
– добавил президент.
Ранее медики диагностировали у Юрия:
- пробитый череп,
- множественные переломы рук,
- ребер,
- сломанный нос,
- ножевые ранения,
- травмы глаз.
Украинский лидер отметил, что найти и наказать нападавших – это не просто требование Украины, а вопрос цивилизованности. По мнению президента, в любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.
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Избиении подростка в Париже: главное
- 15 января в центре Парижа на группу подростков, возвращавшихся с занятий, напала банда молодых людей. Они были вооружены палками, ножами и молотком.
- Друзья Юрия успели сбежать, однако самому юноше не повезло. Нападавшие повалили его на землю и начали наносить удары палками и холодным оружием.
- До прибытия правоохранителей на место происшествия злоумышленники успели скрыться.
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