Владимир Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского подростка в Париже. Президент Украины назвал это варварством и призвал найти и наказать нападавших.

Посольство Украины во Франции вовлечено в эту ситуацию. Об этом сообщил Зеленский в телеграмм-канале.

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Президент подчеркнул, что нападавшие имели арматуры, то есть холодное оружие, а значит имели цель убивать и калечить.

То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Нападавшие совершенно точно должны оказаться в тюрьме,

- заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – стимулы.

Что известно о состоянии пострадавшего украинца

Владимир Зеленский отметил, что парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет,

– добавил президент.

Ранее медики диагностировали у Юрия:

пробитый череп,

множественные переломы рук,

ребер,

сломанный нос,

ножевые ранения,

травмы глаз.

Украинский лидер отметил, что найти и наказать нападавших – это не просто требование Украины, а вопрос цивилизованности. По мнению президента, в любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

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