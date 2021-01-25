Недавно в столице Франции Париже неизвестные напали на украинского подростка Юрия. Сейчас состояние мальчика – тяжелое, но есть положительная динамика.

Источник: "Радио Свобода"

Посольство Украины во Франции взаимодействует с французскими правоохранительными органами для проведения объективного расследования, поиска и привлечения к ответственности нападавших. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Что в МИД говорят о состоянии Юрия

По словам Николенко, украинский консул находится на постоянной связи с родными украинца и медицинским учреждением.

Состояние юноши остается тяжелым, но появилась положительная динамика. Врачи делают все возможное для его реабилитации,

– отметил он.

К слову, ранее мать парня Наталья Крученык-Фаргат рассказывала французским СМИ, что ее сын после избиения находился в искусственной коме, а сейчас его медленно из нее выводят.

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Коротко об избиении украинского подростка в Париже