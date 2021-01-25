Избиение украинского подростка во Франции: в МИД рассказали о его состоянии
Недавно в столице Франции Париже неизвестные напали на украинского подростка Юрия. Сейчас состояние мальчика – тяжелое, но есть положительная динамика.
Источник: "Радио Свобода"
Посольство Украины во Франции взаимодействует с французскими правоохранительными органами для проведения объективного расследования, поиска и привлечения к ответственности нападавших. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Что в МИД говорят о состоянии Юрия
По словам Николенко, украинский консул находится на постоянной связи с родными украинца и медицинским учреждением.
Состояние юноши остается тяжелым, но появилась положительная динамика. Врачи делают все возможное для его реабилитации,
– отметил он.
К слову, ранее мать парня Наталья Крученык-Фаргат рассказывала французским СМИ, что ее сын после избиения находился в искусственной коме, а сейчас его медленно из нее выводят.
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Коротко об избиении украинского подростка в Париже
- Инцидент произошел 15 января в центре французской столицы.
- Тогда на группу подростков, которые возвращались с занятий, напала банда парней. Последние были вооружены палками, ножами и молотком.
- Друзья Юрия успели убежать, но сам юноша остался на месте. В итоге злоумышленники его повалили на землю и начали наносить удары. Камеры наблюдения зафиксировали, что нападавшие даже запрыгивали парню на голову.
- После молодчики скрылись. Произошло это еще до приезда полиции на место.
- Власти Франции уже отреагировали на инцидент. В частности, мэр Парижа Анн Идальго призвал правоохранителей провести эффективное расследование. А помощник президента страны Эммануэля Макрона встретился с мамой Юрия и выразил ей слова поддержки.
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