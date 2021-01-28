Избитый подросток не был знаком полиции, – в посольстве опровергли скандальную информацию
В СМИ сообщали, что украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в Париже, был "хорошо известен полиции агрессивными действиями". Однако в посольстве Украины во Франции эту информацию опровергли и отрицают этот факт.
Источник: Посольство Украины во Франции
Как отметили в ведомстве, Юрий не находился в поле зрения французских правоохранителей. Такие данные они обнародовали, ссылаясь на отчет полицейских.
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Представители полиции Франции заверили, что потерпевший не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям.
На опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки, – добавили в посольстве.
Что этому предшествовало
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15-летний Юрий мог быть связан с бандой из района Богренель под названием "RD4". Именно эта группа ранее напала на людей.
Предполагали, что избиение Юрия – это вероятная месть за одно из нападений этой группы на других. Также доказательством называли то, что название страницы Юрия в инстаграме имеет инициалы "4fp" – похожи на название банды.
Избиение украинца во Франции: коротко
- Инцидент произошел 15 января – тогда во Франции жестоко избили 15-летнего украинского подростка Юрия. Неизвестные с палками и металлическими прутьями напали на компанию, в которой он находился.
- Убежать успели все дети, кроме Юрия. Сейчас он с тяжелыми травмами находится в реанимации. Юрия оперировали уже несколько раз.
- Когда парень пришел в себя, то уже смог говорить. Первым словом было "мама".
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