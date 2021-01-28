В СМИ сообщали, что украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в Париже, был "хорошо известен полиции агрессивными действиями". Однако в посольстве Украины во Франции эту информацию опровергли и отрицают этот факт.

Источник: Посольство Украины во Франции

Как отметили в ведомстве, Юрий не находился в поле зрения французских правоохранителей. Такие данные они обнародовали, ссылаясь на отчет полицейских.

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Представители полиции Франции заверили, что потерпевший не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям.

На опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки, – добавили в посольстве.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15-летний Юрий мог быть связан с бандой из района Богренель под названием "RD4". Именно эта группа ранее напала на людей.

Предполагали, что избиение Юрия – это вероятная месть за одно из нападений этой группы на других. Также доказательством называли то, что название страницы Юрия в инстаграме имеет инициалы "4fp" – похожи на название банды.

Важно! Также в СМИ появилась информация, что мать юноши причастна к торговле людьми. Сейчас информацию не опровергли. Детали – здесь.

Избиение украинца во Франции: коротко