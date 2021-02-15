На Житомирщине 14 февраля карета скорой помощи не могла добраться до больной из-за сильных заносов. Девушку решили везти в больницу на телеге, запряженной лошадьми.

В 11:35 карета скорой застряла в снежных заносах в селе Хотыж Барашевской ОТО.

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Детали происшествия на Житомирщине

Медики ехали на вызов к 14-летней девушке в село Зеленица. Когда они застряли в снегу, то обратились к спасателям.

По прибытию к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать до села из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова,

– рассказали в ГСЧС.

Врач с командиром отделения отправились к больной пешком.

После осмотра девушку решили отвезти в районную больницу. Местные жители организовали телегу с лошадьми и доставили больную к пожарной автоцистерне.



На Житомирщине девушку везли в больницу на телеге / Фото ГСЧС

Далее спасатели везли пациентку на спецтехнике, а потом на носилках – к автомобилю скорой помощи, который высвободили из снежного заноса. После этого медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу.



Девушку переместили в машину спасателей / Фото ГСЧС



Спасатели перенесли больную в карету скорой помощи / Фото ГСЧС



Девушку таки доставили в больницу / Фото ГСЧС

Обратите внимание! В течение 13 – 14 февраля спасатели на Житомирщине 16 раз выезжали для оказания помощи в транспортировке медиков к больным, роженицам и в буксировке автомобилей скорой помощи из-за сложных погодных условий. В частности, работники ГСЧС отбуксировали лесовоз, который не мог двинуться с места на трассе Любар – Печановка в селе Новая Чертория и перекрыл движение транспорта.