В городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. В результате вызванного пожара погибли 8 пациентов реанимационного отделения университетского госпиталя.

Других пациентов, которые проходили лечение в реанимационном отделении, переправляли в различные больницы. Об этом сообщает Anadolu.

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Что известно об инциденте

19 декабря в 04:45 утра в реанимационном отделении больницы взорвался кислородный дыхательный аппарат.

Возник пожар.

Работники медучреждения и спасатели за короткий срок локализовали огонь.

К сожалению, 8 пациентов больницы погибли.

7 из них – в реанимационном отделении и 1 – при переводе в другую больницу.

Погибшим было от 56 до 85 лет.



В больнице Турции взорвался кислородный баллон / Фото AA

Город Газиантеп, где произошел взрыв: карта

Устанавливают причину взрыва

Губернатор Газиантепа заявил, что начали судебное и административное расследование инцидента. На месте происшествия работают соответствующие специалисты. Продолжается расследование, в ходе которого будет установлено, что повлекло взрыв кислородного аппарата.

Мы желаем Божьего милосердия нашим гражданам, потерявшим жизнь в результате инцидента, и наши соболезнования их бедным семьям,

– сказал он.

Обратите внимание! По состоянию на 18 декабря в Турции коронавирусом инфицировались 1,98 миллиона человек. За время пандемии всего выздоровели 1,75 миллиона человек, умерли – 17 610.