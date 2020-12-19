В больнице Турции взорвался кислородный аппарат: многие больные COVID-19 погибли
В городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. В результате вызванного пожара погибли 8 пациентов реанимационного отделения университетского госпиталя.
Других пациентов, которые проходили лечение в реанимационном отделении, переправляли в различные больницы. Об этом сообщает Anadolu.
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Что известно об инциденте
- 19 декабря в 04:45 утра в реанимационном отделении больницы взорвался кислородный дыхательный аппарат.
- Возник пожар.
- Работники медучреждения и спасатели за короткий срок локализовали огонь.
- К сожалению, 8 пациентов больницы погибли.
- 7 из них – в реанимационном отделении и 1 – при переводе в другую больницу.
- Погибшим было от 56 до 85 лет.
В больнице Турции взорвался кислородный баллон / Фото AA
Город Газиантеп, где произошел взрыв: карта
Устанавливают причину взрыва
Губернатор Газиантепа заявил, что начали судебное и административное расследование инцидента. На месте происшествия работают соответствующие специалисты. Продолжается расследование, в ходе которого будет установлено, что повлекло взрыв кислородного аппарата.
Мы желаем Божьего милосердия нашим гражданам, потерявшим жизнь в результате инцидента, и наши соболезнования их бедным семьям,
– сказал он.
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