Из-за связей с "Азовом": украинку лишили стипендии в Венском институте
Украинку Елену Семеняку лишили стипендии в Венском институте гуманитарных наук. Это сделали из-за ее связи с украинским праворадикальным движением "Азов".
Ректор учреждения Шалини Рандерия отметила, что институт всегда поддерживал либеральные демократические ценности. Об этом сообщили на сайте Vice.
Обратите внимание Министера труда Австрии обвинили в плагиате: детали
Действия Семеняки осудили
По ее словам, вуз – против всех форм тоталитарного мышления.
Институт абсолютно осуждает и дистанцирует себя от правых экстремистских заявлений и действий Елены Семеняки,
– отметила Рандерия.
Кто такая Елена Семеняка
Семеняка должна была получать 1 800 евро ежемесячной стипендии на ее исследовательский проект. Программа должна была действовать до июня.
"Международный секретарь неонацистского "Национального корпуса" – гражданского крыла "Азова" в Украине – сейчас является младшим приглашенным стипендиатом по программе европейского диалога в Институте гуманитарных наук в Вене", – написал 11 января академик канадского Университета Оттавы Иван Катчановский.
Путешествие для продвижения "Азова"
Аналитик-разведчица компании по безопасности Soufan Group Молли Сальцког заявила, что Семеняка:
- путешествовала по Европе для продвижения "Азова" и его геополитических целей;
- призывала иностранцев присоединиться к движению;
- выступала на европейских конференциях вместе с самыми известными идеологами экстремистского движения за транснациональное доминирование белых.
Позиция студентки
В то же время Семеняка возразила, что является ультраправой активисткой. Она отметила, что пыталась построить солидарность против российской агрессии в Европе.
"Я понимаю, что IWM в первую очередь должен беспокоиться о своей репутации и академической ответственности. И поскольку моя информационная поддержка слабее, чем у тех, кто сознательно или бессознательно обвиняет меня в ультраправой активности, мое пребывание в институте может навредить его доброму имени", – добавила девушка.
Что известно об "Азове": кратко
- "Азов" начал свой путь в 2014 году как добровольческий батальон, затем полк. Также он участвовал в ряде важных боев против гибридной агрессии России на востоке Украины.
- Также " Нацкорпус "участвовал в акциях протеста" нет капитуляции " 2019 года. Партия вместе с аграриями протестовала против открытия рынка земли и земельной реформы.
- Свою идеологию партия очерчивает как Нациократия, а политологи причисляют ее к крайне правым организациям.
- Весной 2019 года в докладе Государственного департамента США по правам человека "Национальный корпус" признали "группой ненависти", которая совершала произвольные задержания людей с очевидным согласием правоохранительных органов, совершала нападения на журналистов, представителей нацменьшинств (ромов) и ЛГБТ-сообщества.
- Американские конгрессмены признали полк "Азов" террористической организацией. Но на самом деле организация не имеет отношения к терроризму.
Поделиться новостью