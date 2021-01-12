Украинку Елену Семеняку лишили стипендии в Венском институте гуманитарных наук. Это сделали из-за ее связи с украинским праворадикальным движением "Азов".

Ректор учреждения Шалини Рандерия отметила, что институт всегда поддерживал либеральные демократические ценности. Об этом сообщили на сайте Vice.

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Действия Семеняки осудили

По ее словам, вуз – против всех форм тоталитарного мышления.

Институт абсолютно осуждает и дистанцирует себя от правых экстремистских заявлений и действий Елены Семеняки,

– отметила Рандерия.

Кто такая Елена Семеняка

Семеняка должна была получать 1 800 евро ежемесячной стипендии на ее исследовательский проект. Программа должна была действовать до июня.

"Международный секретарь неонацистского "Национального корпуса" – гражданского крыла "Азова" в Украине – сейчас является младшим приглашенным стипендиатом по программе европейского диалога в Институте гуманитарных наук в Вене", – написал 11 января академик канадского Университета Оттавы Иван Катчановский.

Orwellian: International secretary of #neonazi National Corps, civilian wing of Azov in #Ukraine, is now Junior Visiting Fellow in Ukraine in European Dialogue program at Institute for Human Sciences in Vienna. She joins there Ivan Krastev & Timothy Snyder https://t.co/65c5iuykev — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 10, 2021

Путешествие для продвижения "Азова"

Аналитик-разведчица компании по безопасности Soufan Group Молли Сальцког заявила, что Семеняка:

путешествовала по Европе для продвижения "Азова" и его геополитических целей;

призывала иностранцев присоединиться к движению;

выступала на европейских конференциях вместе с самыми известными идеологами экстремистского движения за транснациональное доминирование белых.

Позиция студентки

В то же время Семеняка возразила, что является ультраправой активисткой. Она отметила, что пыталась построить солидарность против российской агрессии в Европе.

Отметим! Партия "Национальный корпус" и ее полувоенизированное крыло "Национальные дружины" относятся к так называемому "Азовскому движению". Его основала часть радикально настроенных бывших бойцов нынешнего отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии.

"Я понимаю, что IWM в первую очередь должен беспокоиться о своей репутации и академической ответственности. И поскольку моя информационная поддержка слабее, чем у тех, кто сознательно или бессознательно обвиняет меня в ультраправой активности, мое пребывание в институте может навредить его доброму имени", – добавила девушка.

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