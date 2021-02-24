Из-за приговора Стерненко из Офиса Президента уволился один из руководителей
Работник Офиса Президента Сергей Кошман заявил, что написал заявление об увольнении. Причиной такого шага стал приговор активисту Сергею Стерненко.
Источник:фейсбук Сергея Кошмана
Как отметил Кошман, ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, – довольно странно.
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Детали заявления работника ОПУ
По его убеждению, других инструментов влияния он пока не видит. Поскольку почти за год убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются.
После увиденного буду чуть чаще молиться за судьбу Украины. Открыт к сотрудничеству и готов привлекаться к участию в новых проектах,
– констатировал он.
Добавим, что Сергей Кошман занимает должность руководителя экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике. Работает он в Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента.
Пока не известно, подписали ли его заявление об увольнении.
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Протесты из-за приговора Стерненко: главное
- 23 февраля в Одессе состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его обвинили в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.
- Суд Стерненко признал виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- Из-за этого в более 20 городах Украины и Варшаве люди вышли на протесты, чтобы выразить свое несогласие.
- Самая горячая и масштабная акция прошла под Офисом Президента на Банковой в Киеве.
- Во время нее возникли столкновения, в результате которых пострадали около 40 человек – по меньшей мере 10 активистов и 27 правоохранителей.
- Кроме того, полиция отчиталась о задержании 24 "активных" участников митинга. Но после взятия объяснений их отпустили домой.
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