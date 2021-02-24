Работник Офиса Президента Сергей Кошман заявил, что написал заявление об увольнении. Причиной такого шага стал приговор активисту Сергею Стерненко.

Как отметил Кошман, ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, – довольно странно.

Актуально В Украине завершились протесты в поддержку Сергея Стерненко: фото, видео

Детали заявления работника ОПУ

По его убеждению, других инструментов влияния он пока не видит. Поскольку почти за год убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются.

После увиденного буду чуть чаще молиться за судьбу Украины. Открыт к сотрудничеству и готов привлекаться к участию в новых проектах,

– констатировал он.

Добавим, что Сергей Кошман занимает должность руководителя экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике. Работает он в Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента.

Пока не известно, подписали ли его заявление об увольнении.

К теме Меня туда же: киевлянин показал фото с автозака – его задержали на протесте в поддержку Стерненко

Протесты из-за приговора Стерненко: главное