Из-за снежного шторма в горах Ирана погибли восемь человек. Еще несколько пропали без вести.

Альпинисты находились в горах к северу от Тегерана. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".

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Детали инцидента

Их точное количество пока неизвестно, поэтому количество погибших может быть выше. Многодневный сильный снегопад и ветер сделали невозможным дорожное движение в нескольких регионах страны.

Поисковые работы остановлены

Поисковые и спасательные работы остановились на ночь, но ожидается, что они продолжатся в воскресенье 27 декабря.

Отметим! Представители власти ранее призвали воздержаться от поездок в горы из-за сообщений о снежных лавинах, метелях и снегопаде.

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