Мощный снежный шторм в горах Ирана: погибли 8 альпинистов
Из-за снежного шторма в горах Ирана погибли восемь человек. Еще несколько пропали без вести.
Альпинисты находились в горах к северу от Тегерана. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".
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Детали инцидента
Их точное количество пока неизвестно, поэтому количество погибших может быть выше. Многодневный сильный снегопад и ветер сделали невозможным дорожное движение в нескольких регионах страны.
Поисковые работы остановлены
Поисковые и спасательные работы остановились на ночь, но ожидается, что они продолжатся в воскресенье 27 декабря.
Смертельные случаи среди украинских альпинистов: коротко
- В мае 2019 года российские спасатели сообщили о гибели украинского альпиниста во время восхождения на гору Эльбрус. Для эвакуации альпиниста привлекли 14 спасателей Эльбрусского вертолетно-спасательного поискового отряда и 2 единицы техники.
- В ноябре 2019 года в Татрах на территории Словакии погибли украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Трагедия произошла на спуске с маршрута в результате несчастного случая.
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