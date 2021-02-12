На Донбассе вечером 11 февраля в результате обстрелов оккупантов погиб наш военный. Поэтому Украина отправила обращение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Военного смертельно ранили вблизи Новомихайловки около 21:00.

Важно За 3 дня – более 350 нарушений: как боевики "соблюдают" перемирие

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам погибшего военного.

Заметим, Украинская делегация в ТКГ пишет якобы военный погиб в результате обстрелов снайпера. Однако в штабе ООС журналистам 24 канала рассказали, что на самом деле трагедия случилась, когда боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Добавим, что наши военные ответили на обстрелы боевиков.