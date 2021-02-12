Из-за смерти военного на Донбассе Украина отправила ноту в ОБСЕ
На Донбассе вечером 11 февраля в результате обстрелов оккупантов погиб наш военный. Поэтому Украина отправила обращение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Источник:Украинская делегация для участия в ТКГ
Военного смертельно ранили вблизи Новомихайловки около 21:00.
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Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам погибшего военного.
Заметим, Украинская делегация в ТКГ пишет якобы военный погиб в результате обстрелов снайпера. Однако в штабе ООС журналистам 24 канала рассказали, что на самом деле трагедия случилась, когда боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.
Добавим, что наши военные ответили на обстрелы боевиков.
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