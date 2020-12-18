Из-за смерти Кернеса в Харькове объявили 2-дневный траур: фото
В Харькове объявлен траур из-за смерти городского головы Геннадия Кернеса. Жизнь политика оборвалась 17 декабря в Германии. Теперь траур в Харькове продлится 2 дня.
Траур продлится 17 и 18 декабря. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщает сайт мерии.
Важно Умер Геннадий Кернес
В дни траура приспустят Государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Кроме этого, отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Смерть Кернеса: что известно
- Кернес скончался 17 декабря в клинике "Шарите" в Берлине. На лечении в Германии политик находился с сентября из-за осложнения коронавируса.
- Сначала его состояние как бы улучшилось, однако в декабре у Кернеса отказали 2 почки.
- Друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс отмечал, что врачи говорили надеяться только на чудо.
- Вероятно, теперь исполняющим обязанности станет Терехов.
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Помещение мэрии Харькова / Фото 24 канала
Портрет Кернеса в мэрии Харькова / Фото 24 канала
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