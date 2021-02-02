Скандал между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком может быть связан со спецфондом и его наполнением. Поэтому из-за этого волонтеры вынуждены обеспечивать ВСУ технологиями.

Источник: 24 канал

В конфликт втянули как личный состав, так и группы волонтеров. Детали этого скандала и чем он может угрожать нашему войску и обороноспособности целой страны рассказал журналист Юрий Бутусов.

Внимание Зеленский потерял управление над сектором обороны, – Бутусов о конфликте между генералами

По его словам, по состоянию на сегодня, в армии есть огромная проблема – до сих пор отсутствуют на вооружении автоматизированные системы управления войсками и электронные системы управления огнем.

Он отметил, что их используют в почти всех странах мира, в частности большинство стран Африки и Азии.

"А на фронте сейчас воюют волонтерские системы управления, то есть их разработали волонтеры", – подчеркнул Бутусов.

Финансирования сферы

У нас проходят многолетние опытно-конструкторские разработки в ИТ-сфере. На такие проекты тратили много денег, но результата до сих пор нет,

– отметил журналист.

Из-за того, что министр обороны объявил аудит – пересмотр этих вопросов – финансирование в 2020 году не состоялось. Поэтому сейчас из-за этого развернулся большой скандал. В частности, военные требуют, чтобы начался следующий этап работ.

Смотрите видео 24 канала с комментарием Бутусова:

Конфликт между Тараном и Хомчаком: коротко

Между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком продолжается конфликт. С чего началась генеральская ссора – неизвестно. Впрочем, сейчас между главой министерства и Генштаба множество судебных дел.

Накануне Бутусов заявил, что скандал между двумя генералами связан со спецфондом и его наполнением.

Больше о конфликте между Тараном и Хомчаком – смотрите в видео 24 канала: