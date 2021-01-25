Утром 25 января снайпер оккупантов тяжело ранил украинского бойца. Из-за этого пройдет внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Источник: Делегация Украины в ТКГ

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции. Запланировано на 16:00.

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Внеочередное заседание в ТКГ: детали

Как подчеркнули в делегации Украины в ТКГ, украинская сторона с использованием действующих международных механизмов предоставит соответствующую реакцию на нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Ранение украинского бойца на Донбассе: коротко

Инцидент произошел в районе Золотого.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил примерно в 12:00.

В результате один из украинских бойцов получил тяжелое ранение.

Кроме того, в результате удара из противотанкового ракетного комплекса повреждения получил один из жилых домов.

Заметим! Предыдущие сутки на Донбассе были неспокойными. Боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. К счастью, ни один из защитников Украины не пострадал. Подробнее читайте по этой ссылке.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала