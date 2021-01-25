Из-за ранения украинского бойца на Донбассе состоится внеочередное заседание в ТКГ
Утром 25 января снайпер оккупантов тяжело ранил украинского бойца. Из-за этого пройдет внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.
Источник: Делегация Украины в ТКГ
Мероприятие состоится в режиме видеоконференции. Запланировано на 16:00.
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Внеочередное заседание в ТКГ: детали
Как подчеркнули в делегации Украины в ТКГ, украинская сторона с использованием действующих международных механизмов предоставит соответствующую реакцию на нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
Ранение украинского бойца на Донбассе: коротко
- Инцидент произошел в районе Золотого.
- Боевики обстреляли позиции Объединенных сил примерно в 12:00.
- В результате один из украинских бойцов получил тяжелое ранение.
- Кроме того, в результате удара из противотанкового ракетного комплекса повреждения получил один из жилых домов.
Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала
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