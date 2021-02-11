За время работы Верховной Рады 9-го созыва 235 народных депутатов лишили выплат из-за их неучастия в голосованиях. В целом парламентарии-прогульщики потеряли почти 40 миллионов гривен.

"Лидером" по количеству депутатов, которых хотя бы 1 раз лишали выплат за прогулы, является крупнейшая фракция – "Слуга народа".

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Что известно о нардепах-прогульщиках и их потерях

Однако от общего количества "слуг" оштрафованные прогульщики составляют только 41,2% .

прогульщики составляют только . В "Голосе" под денежные "санкции" попали менее половины фракции – 40%.

под денежные "санкции" попали менее половины фракции – В остальных фракциях и группах в течение 13 месяцев оштрафовали более половины их членов.

в течение 13 месяцев оштрафовали В группе "За майбутнє" чуть ли не всех представителей за это время лишали выплат. По состоянию на декабрь 2020 года, средний показатель участия в голосованиях членов группы "За майбутнє" составлял примерно 50%.

За все время работы Рады 9-го созыва нардепы-прогульщики потеряли почти 40 миллионов гривен.

Общее количество парламентариев, которые хотя бы раз без уважительных причин пропустили заседание Рад, составляет 235.

Справка. Речь идет не о зарплатах народных депутатов, а о возмещении расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.