Из-за прогулов нардепы потеряли почти 40 миллионов гривен: кто "отличился"
За время работы Верховной Рады 9-го созыва 235 народных депутатов лишили выплат из-за их неучастия в голосованиях. В целом парламентарии-прогульщики потеряли почти 40 миллионов гривен.
Источник:Рух "ЧЕСНО"
"Лидером" по количеству депутатов, которых хотя бы 1 раз лишали выплат за прогулы, является крупнейшая фракция – "Слуга народа".
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Что известно о нардепах-прогульщиках и их потерях
- Однако от общего количества "слуг" оштрафованные прогульщики составляют только 41,2%.
- В "Голосе" под денежные "санкции" попали менее половины фракции – 40%.
- В остальных фракциях и группах в течение 13 месяцев оштрафовали более половины их членов.
- В группе "За майбутнє" чуть ли не всех представителей за это время лишали выплат. По состоянию на декабрь 2020 года, средний показатель участия в голосованиях членов группы "За майбутнє" составлял примерно 50%.
За все время работы Рады 9-го созыва нардепы-прогульщики потеряли почти 40 миллионов гривен.
Общее количество парламентариев, которые хотя бы раз без уважительных причин пропустили заседание Рад, составляет 235.
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