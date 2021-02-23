Во вторник, 23 февраля, в городах Украины украинцы вышли в поддержку активиста Сергея Стерненко. Приморский суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.

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Протесты на Банковой

Почти сразу после оглашения приговора Стерненко активисты объявили, что собирают массовую акцию на Банковой в Киеве. Около 20:00 в правительственном квартале начали собираться митингующие, а с ними и полиция.



Полиция на Банковой / Фото Артура Зайонца / 24 канал



Люди собираются на Банковой

Акция в поддержку Стерненко в Харькове

Около ста человек с флагами и плакатами пришли в центр города в поддержку Стерненко. Корреспондент 24 канала Анна Черненко с места события сообщает: на акции нет никаких политических флагов и лозунгов. Мероприятие объединило представителей многих организаций.

Люди вышли с плакатами "Приговор Стерненко – это приговор каждому из нас", "Свободу Стерненко" и другими.

После короткого митинга активисты зажгли файеры и с лозунгами "Стерненко – свободу" начали непрерывно ходить по пешеходным переходам.

Протесты из-за приговора Стерненко – смотрите прямые включения 24 канала

Акции в поддержку Стерненко / Фото Анны Черненко для 24 канала

Акции протеста в Харькове – смотрите видео журналистов 24 канала

Задержания в Житомире

Общественный деятель Роман Синицын в своем фейсбуке сообщил: в Житомире на акции протеста уже произошли задержания. Полиция задержала людей, которые в центре во время акции протеста подожгли шины.

Местная активистка Юлия Чепюк опубликовала видео, на котором видно, как митингующих забирают в автозаки и увозят в неизвестном направлении.

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Митинг во Львове

Чтобы поддержать Сергея Стерненко во Львове, люди собрались в самом центре – на площади Рынок. На начало акции пришли примерно 300 человек.

В отличие от Житомира сейчас там обошлось без столкновений или задержаний. Как передают журналисты 24 канала, полиции на месте немного, а правоохранители ведут себя сдержанно.

Отметим: в поддержку Стерненко выступил и городской голова Львова Андрей Садовый.

Акция в поддержку Стерненко во Львове / Фото 24 канала

Акция в поддержку Стерненко во Львове – смотрите видео

Во Львове более 300 человек собрались на площади Рынок в поддержку Стерненко – видео

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Акции в поддержку Стерненко / инфографика 24 канала

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