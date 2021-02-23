В Украине начались массовые акции в поддержку Сергея Стерненко: фото, видео
Во вторник, 23 февраля, в городах Украины украинцы вышли в поддержку активиста Сергея Стерненко. Приморский суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
Источник:24 канал
Акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.
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Протесты на Банковой
Почти сразу после оглашения приговора Стерненко активисты объявили, что собирают массовую акцию на Банковой в Киеве. Около 20:00 в правительственном квартале начали собираться митингующие, а с ними и полиция.
Полиция на Банковой / Фото Артура Зайонца / 24 канал
Люди собираются на Банковой
Акция в поддержку Стерненко в Харькове
- Около ста человек с флагами и плакатами пришли в центр города в поддержку Стерненко. Корреспондент 24 канала Анна Черненко с места события сообщает: на акции нет никаких политических флагов и лозунгов. Мероприятие объединило представителей многих организаций.
- Люди вышли с плакатами "Приговор Стерненко – это приговор каждому из нас", "Свободу Стерненко" и другими.
- После короткого митинга активисты зажгли файеры и с лозунгами "Стерненко – свободу" начали непрерывно ходить по пешеходным переходам.
Протесты из-за приговора Стерненко – смотрите прямые включения 24 канала
Акции в поддержку Стерненко / Фото Анны Черненко для 24 канала
Акции протеста в Харькове – смотрите видео журналистов 24 канала
Задержания в Житомире
- Общественный деятель Роман Синицын в своем фейсбуке сообщил: в Житомире на акции протеста уже произошли задержания. Полиция задержала людей, которые в центре во время акции протеста подожгли шины.
- Местная активистка Юлия Чепюк опубликовала видео, на котором видно, как митингующих забирают в автозаки и увозят в неизвестном направлении.
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Митинг во Львове
- Чтобы поддержать Сергея Стерненко во Львове, люди собрались в самом центре – на площади Рынок. На начало акции пришли примерно 300 человек.
- В отличие от Житомира сейчас там обошлось без столкновений или задержаний. Как передают журналисты 24 канала, полиции на месте немного, а правоохранители ведут себя сдержанно.
Отметим: в поддержку Стерненко выступил и городской голова Львова Андрей Садовый.
Акция в поддержку Стерненко во Львове / Фото 24 канала
Акция в поддержку Стерненко во Львове – смотрите видео
Во Львове более 300 человек собрались на площади Рынок в поддержку Стерненко – видео
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Акции в поддержку Стерненко / инфографика 24 канала
Стерненко осудили: что известно
- Активиста Сергея Стерненко осудили за якобы похищение человека – мужчины по имени Сергей Щербич. Стерненко якобы совершил это, чтобы завладеть деньгами Щербича: суммой в размере 300 гривен.
- Стерненко рассказал, что Щербич – это пророссийский коллаборант и депутат от Одесской партии "Доверяй делам". Кроме того, он находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.
- По словам Стерненко, сначала судья собирался оправдать его, однако впоследствии переписал обвинительный приговор. Происходило это по указанию генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
- Стерненко отметил: "Если со мной что-то случится во время пребывания в СИЗО – это будет личная ответственность президента Владимира Зеленского".
- Приговор активисту возмутил украинцев. После оглашения приговора под зданием Приморского суда собрались протестующие. Они бросали дымовые шашки. Правоохранители применили против людей газовые баллончики.
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