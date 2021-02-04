Из-за пожара в запорожской больнице задержали первого подозреваемого: детали
В четверг, 4 февраля, задержали ответственного за противопожарную безопасность в запорожской больнице. Пожар вспыхнул вечером 3 февраля и унес жизни 4 человек.
Источник: Офис генпрокурора
Правоохранители во время обысков в медучреждении обнаружили, что некоторые правила противопожарной безопасности регулярно нарушали.
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Детали:
- Пожар мог вспыхнуть из-за использования медицинского оборудования без соответствующих разрешений.
- Кроме того, аппараты ИВЛ могли установить без соблюдения необходимых правил.
- Именно это могло привести к утечке кислорода. Он накопился в критическом количестве и спровоцировал взрыв.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- В ночь с 3 на 4 февраля в Запорожье вспыхнула инфекционная больница. Там находились 29 медиков и пациентов. В огне погибли 4 человека.
- Вероятной причиной пожара специалисты называют взрыв аппарата ИВЛ.
- 5 февраля в Запорожской области объявили траур. Отменили все развлекательные мероприятия.
- В ВОЗ уже выразили "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких".
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