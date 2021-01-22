В Харькове задержали 4 человек, причастных к пожару в доме для пожилых людей "Золотое время". Он вспыхнул 21 января и унес 15 жизней.

Среди задержанных – владелец домовладения, арендатор дома и его жена, а также администратор, который координировал работу "Золотого времени". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Актуально Пожар в пансионате в Харькове: в каком состоянии пострадавшие и кто оплатит лечение Что известно о задержанных Владелец домовладения сдал двухэтажное здание под пансионат для пожилых людей.

сдал двухэтажное здание под пансионат для пожилых людей. Арендатор дома и его жена – директор частного предприятия – фактически руководили "Золотым временем".

– директор частного предприятия – фактически руководили "Золотым временем". Супруги также основали общественную организацию. Ее целью было якобы проведение оздоровительных и культурных мероприятий.

Это помогало горе-бизнесменам маскировать свою деятельность, связанную с уходом за пожилыми людьми.

Средняя стоимость пребывания в "Золотом времени" стоила примерно 15 тысяч гривен.

Администратор координировал работу дома престарелых, однако даже не был там официально трудоустроен.

координировал работу дома престарелых, однако даже не был там официально трудоустроен. Всем задержанным правоохранители уже сообщили о подозрении. Из-за пожара в Харькове задержали 4 человека / Фото с фейсбук-страницы Ирины Венедиктовой Что еще говорит Венедиктова На "Золотое время" никто не оформил необходимую документацию. В частности, не было документов на ввод здания в эксплуатацию, а также разрешений на подведение электричества и газа.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские допрашивают свидетелей и проводят обыски.

Правоохранители также обнаружили в соседнем доме так называемый "реабилитационный центр" для алко и наркозависимых людей. Основные версии трагедии Поджог;

Неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами;

Замыкание электросети. Пожар в Харькове: что известно 21 января в Харькове в доме для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул пожар.

Его жертвами стали 15 человек, еще 11 – получили травмы.

Власти города уже заявили, что оплатят лечение пострадавших и похороны погибших.

Трагедию в "Золотом времени" уже классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

22 января в Харьков прибудет президент Владимир Зеленский. Пожар в Харькове: смотрите видео