Из-за пожара в Харькове задержали 4 человека: Венедиктова назвала 3 версии пожара
В Харькове задержали 4 человек, причастных к пожару в доме для пожилых людей "Золотое время". Он вспыхнул 21 января и унес 15 жизней.
Среди задержанных – владелец домовладения, арендатор дома и его жена, а также администратор, который координировал работу "Золотого времени". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Актуально Пожар в пансионате в Харькове: в каком состоянии пострадавшие и кто оплатит лечение
Что известно о задержанных
- Владелец домовладения сдал двухэтажное здание под пансионат для пожилых людей.
- Арендатор дома и его жена – директор частного предприятия – фактически руководили "Золотым временем".
- Супруги также основали общественную организацию. Ее целью было якобы проведение оздоровительных и культурных мероприятий.
- Это помогало горе-бизнесменам маскировать свою деятельность, связанную с уходом за пожилыми людьми.
- Средняя стоимость пребывания в "Золотом времени" стоила примерно 15 тысяч гривен.
- Администратор координировал работу дома престарелых, однако даже не был там официально трудоустроен.
- Всем задержанным правоохранители уже сообщили о подозрении.
Из-за пожара в Харькове задержали 4 человека / Фото с фейсбук-страницы Ирины Венедиктовой
Что еще говорит Венедиктова
- На "Золотое время" никто не оформил необходимую документацию. В частности, не было документов на ввод здания в эксплуатацию, а также разрешений на подведение электричества и газа.
- Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские допрашивают свидетелей и проводят обыски.
- Правоохранители также обнаружили в соседнем доме так называемый "реабилитационный центр" для алко и наркозависимых людей.
Основные версии трагедии
- Поджог;
- Неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами;
- Замыкание электросети.
Пожар в Харькове: что известно
- 21 января в Харькове в доме для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул пожар.
- Его жертвами стали 15 человек, еще 11 – получили травмы.
- Власти города уже заявили, что оплатят лечение пострадавших и похороны погибших.
- Трагедию в "Золотом времени" уже классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
- 22 января в Харьков прибудет президент Владимир Зеленский.
Пожар в Харькове: смотрите видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter