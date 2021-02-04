Из-за пожара в больнице Запорожья открыли уголовное дело, – Венедиктова
В больнице Запорожья ночью 4 февраля произошел смертельный пожар. Прокуратура уже открыла уголовное производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели человека.
Источник: фейсбук Ирины Венедиктовой
Правоохранители начали расследование причин пожара.
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Сейчас допросили 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории полиции, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и ГСЧС,
– отметила генпрокурор.
Что известно о жертвах
► В реанимационном боксе COVID-отделения погибли 4 человека – 3 пациенток и анестезиолог.
Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу – 26 лет. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. По словам Венедиктовой, предварительная причина гибели – отравление угарным газом.
► Еще 2 человека – медбрат и анестезиолог – пострадали в результате пожара. Их с ожогами и отравлением продуктами горения отвезли в больницу.
► Известно, что еще 6 человек, находившихся в эпицентре опасности, не пострадали совсем.
Детали пожара в Запорожье
- Трагедия произошла в Запорожской областной инфекционной больнице в начале суток 4 февраля.
- Пациентов и медиков срочно эвакуировали спасатели.
- Огонь локализован менее чем за 20 минут.
Смертельный пожар в больнице Запорожья / Фото ГСЧС
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