В больнице Запорожья ночью 4 февраля произошел смертельный пожар. Прокуратура уже открыла уголовное производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели человека.

Источник: фейсбук Ирины Венедиктовой

Правоохранители начали расследование причин пожара.

Важно Пожар с трагическими последствиями произошел в больнице Запорожья: что известно

Сейчас допросили 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории полиции, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и ГСЧС,

– отметила генпрокурор.

Что известно о жертвах

► В реанимационном боксе COVID-отделения погибли 4 человека – 3 пациенток и анестезиолог.

Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу – 26 лет. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. По словам Венедиктовой, предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

► Еще 2 человека – медбрат и анестезиолог – пострадали в результате пожара. Их с ожогами и отравлением продуктами горения отвезли в больницу.

► Известно, что еще 6 человек, находившихся в эпицентре опасности, не пострадали совсем.

Детали пожара в Запорожье

Трагедия произошла в Запорожской областной инфекционной больнице в начале суток 4 февраля.

Пациентов и медиков срочно эвакуировали спасатели.

Огонь локализован менее чем за 20 минут.

Смертельный пожар в больнице Запорожья / Фото ГСЧС