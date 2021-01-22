Из-за оттепели на западе Украины 22 января может подняться уровень воды в реках. В некоторых регионах возможны ледоходы.

Повышение уровня воды спасатели прогнозируют в бассейнах рек Сян и Днестр. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Актуально Прогноз погоды на 22 января: в Украину пришло потепление, на Юге до +11 градусов

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Самая активная оттепель в Украине продлится с 22 по 25 января.

Температура воздуха прогреется до +11 градусов тепла.

Вода в реках в Львовской и Ивано-Франковской областей может подняться 0,5 – 1,5 метра.

Местами возможны ледоходы.

Обратите внимание! Ледоход – это движение льда по реке под воздействием течения или ветра. Бывают весенние и осенние ледоходы. В горных регионах они часто становятся причиной наводнений.

Кроме того, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине шквальные ветры. В некоторых областях на Западе объявили о желтом уровне опасности.

Сложные погодные условия будут в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.