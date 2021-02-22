Снежная крепость на вершине Черногоры: из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины
В понедельник, 22 февраля, в Карпатах из-за оттепели возможен сход лавин. Спасатели объявили о красном (III уровень) снеголавинной опасности в Закарпатской и Львовской областях.
Источник:Телеграм ГСЧС Украини
Путешественников также предупреждают, что опасность схода лавин сохранится и во вторник, 23 февраля.
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Убедительно советуем туристам воздержаться от походов в горы,
– заявили спасатели.
Тем временем на Вершине горы Поп Иван (Черногоры) снег превратил Черногорский горный поисково-спасательный пост в настоящую снежную крепость.
В то же время после длительных морозов температура воздуха наконец поднялась до 0 градусов. На вершине – ясно.
Что известно о погоде в Карпатах
- Опасность схода лавин в Карпатах остается уже на протяжении нескольких недель.
- Однако ранее ситуацию осложняли затяжные снегопады.
- Из-за сильных морозов в горах даже замерзли водопады.
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