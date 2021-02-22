В понедельник, 22 февраля, в Карпатах из-за оттепели возможен сход лавин. Спасатели объявили о красном (III уровень) снеголавинной опасности в Закарпатской и Львовской областях.

Путешественников также предупреждают, что опасность схода лавин сохранится и во вторник, 23 февраля.

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Убедительно советуем туристам воздержаться от походов в горы,

– заявили спасатели.

Обратите внимание! В Карпатах продолжаются поиски туриста, который исчез еще в День Валентина – 14 февраля. У мужчины была с собой зажигалка, следовательно, у него был шанс разжечь огонь.

Тем временем на Вершине горы Поп Иван (Черногоры) снег превратил Черногорский горный поисково-спасательный пост в настоящую снежную крепость.

В то же время после длительных морозов температура воздуха наконец поднялась до 0 градусов. На вершине – ясно.

Что известно о погоде в Карпатах