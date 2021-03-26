Владимир Зеленский проводит срочную консультацию с лидерами нормандского формата из-за обострения на Донбассе. В результате обстрела под Шумами 26 марта погибли 4 украинских военных.

В эфире одного из украинских телеканалов представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что из-за трагедии под Шумами Украина уже обратилась к ОБСЕ.

Заметьте Украина 9 раз пыталась остановить обстрел возле Шумов, но Россия отказывалась, – Арестович

Кроме того, в субботу, 26 марта, могут провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. Сейчас, по словам Арестовича, ожидают ответа российской стороны.

Президент и руководитель Офиса Президента (Андрей Ермак – 24 канал) сейчас проводят интенсивные консультации с руководством стран нормандского формата,

– отметил Арестович.

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