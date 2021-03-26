Из-за обстрела под Шумами: Зеленский срочно консультируется с лидерами нормандского формата
Владимир Зеленский проводит срочную консультацию с лидерами нормандского формата из-за обострения на Донбассе. В результате обстрела под Шумами 26 марта погибли 4 украинских военных.
Источник:24 канал
В эфире одного из украинских телеканалов представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что из-за трагедии под Шумами Украина уже обратилась к ОБСЕ.
Заметьте Украина 9 раз пыталась остановить обстрел возле Шумов, но Россия отказывалась, – Арестович
Кроме того, в субботу, 26 марта, могут провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. Сейчас, по словам Арестовича, ожидают ответа российской стороны.
Президент и руководитель Офиса Президента (Андрей Ермак – 24 канал) сейчас проводят интенсивные консультации с руководством стран нормандского формата,
– отметил Арестович.
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