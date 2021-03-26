Из-за обострения под Шумами украинская делегация в ТКГ собирается на заседание
Возле Шумов 26 марта погибли 4 украинских военных. Поэтому украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание.
Источник:ТКГ
Конкретные решения и официальную позицию делегация обещает сообщить через несколько часов.
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Кроме того, делегация выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, которые отдали свою жизнь за Украину.
Что этому предшествовало
Пророссийские боевики коварно обстреляли украинские позиции возле Шумов. Оккупанты открывали огонь из минометов около 14:00.
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