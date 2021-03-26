Возле Шумов 26 марта погибли 4 украинских военных. Поэтому украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание.

Конкретные решения и официальную позицию делегация обещает сообщить через несколько часов.

Важно Боевики на Донбассе убили 4 украинских военных

Кроме того, делегация выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, которые отдали свою жизнь за Украину.

Что этому предшествовало

Пророссийские боевики коварно обстреляли украинские позиции возле Шумов. Оккупанты открывали огонь из минометов около 14:00.

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