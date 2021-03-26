Из-за обострения на Донбассе: Зеленский срочно позвонит Путину, Меркель и Макрону
Владимир Зеленский 26 марта объявил, что недовзі проведет беседы со всеми лидерами нормандской четверки. Речь идет о президенте России Владимире Путине, канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте Франции Эммануэле Макроне.
Источник:Фейсбук Владимира Зеленского
По словам украинского лидера, обострение ситуации на Донбассе также необходимо "срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата".
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Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки",
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он заявил, что ТКГ должна немедленно собраться на внеочередное заседание подгруппы по безопасности.
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