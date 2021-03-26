Владимир Зеленский 26 марта объявил, что недовзі проведет беседы со всеми лидерами нормандской четверки. Речь идет о президенте России Владимире Путине, канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте Франции Эммануэле Макроне.

По словам украинского лидера, обострение ситуации на Донбассе также необходимо "срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата".

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Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки",

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он заявил, что ТКГ должна немедленно собраться на внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

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