Из-за непогоды в Украине не работают 2 аэропорта: в каких городах
Из-за сложных погодных условий не работают аэропорты в Виннице и Черновцах. Это информация по состоянию на вечер 8 февраля.
Источник:Пресс-центр ГСЧС
Во всех остальных городах никаких проблем в работе аэродромов нет. Ситуация – как и до непогоды.
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Какие области накрыла непогода по состоянию на 18:00 8 февраля
Небольшой снег
- Черкасщина,
- Винничина,
- Житомирщина,
- Ровненщина,
- Кировоградщина,
- Киевщина,
- Хмельницкая область,
- Полтавщина,
- Донетчина,
- Киев.
Небольшой дождь
- Закарпатье.
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Непогода в Украине: главное
- В украинских Карпатах 8 февраля выпало больше метра снега. А на высокогорной метеостанции Пожижевская зафиксировали более 80 сантиметров снега.
- Кроме того, Одессу накрыли обильные дожди, в то же время там не прекращаются морозы. Из-за этого на дорогах образовалась гололедица. Ветер достигает 18 метров в секунду, это осложняет ситуацию.
- Львов тоже обильно засыпало снегом. Из-за сильной нагрузки коммунальные службы не успевают расчищать улицы города. Поэтому львовские чиновники вышли в центр Львова, чтобы освободить его от снега.
- В Ровно был сильный снегопад. Местные чиновники ситуацию пытаются контролировать. Однако для расчистки дорог необходимо много техники, поэтому в городе привлекают частные организации, которые помогают справиться с последствиями непогоды.
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