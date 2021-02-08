Из-за сложных погодных условий не работают аэропорты в Виннице и Черновцах. Это информация по состоянию на вечер 8 февраля.

Во всех остальных городах никаких проблем в работе аэродромов нет. Ситуация – как и до непогоды.

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Какие области накрыла непогода по состоянию на 18:00 8 февраля

Небольшой снег

Черкасщина,

Винничина,

Житомирщина,

Ровненщина,

Кировоградщина,

Киевщина,

Хмельницкая область,

Полтавщина,

Донетчина,

Киев.

Небольшой дождь

Закарпатье.

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