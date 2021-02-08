Из-за непогоды ряд авиарейсов из Украины перенесли: какие именно
Авиационные рейсы из Львова в Киев и в Стамбул перенесли с 7 на 8 февраля 2021 года. Самолеты из Киева в Германию и Нидерланды также не вылетели из-за непогоды.
Источник:24 канал
Стремительное ухудшение погоды 7 февраля в Европе в целом и в Украине в частности повлияли и на движение авиатранспорта.
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Отменены рейсы из Киева
Из-за сильных снегопадов в Германии и Нидерландах туда не вылетели самолеты из аэропорта "Борисполь" под Киевом:
- Рейсы KL 1386 авиакомпании KLM, PS 9386 МАУ и DL 9473 от Delta Air в Амстердам в Нидерландах
Нидерланды, заметим, накрыла первая за последнее десятилетие метель такой силы, что движение автомобильного и железнодорожного транспорта пришлось приостанавливать или изменять.
Аэропорт Схипхол предупредил путешественников о возможных задержках. А аэропорт Эйндховена вообще временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров.
- 7W 165 от Wind Rose и PS 9065 от МАУ во Львов также не вылетели. Предварительно их перенесли на 8 февраля 8:40.
Рейсы со Львова
Непогода повлияла на расписание рейсов из и в аэропорт Львова:
- Из Львова не полетел самолет в немецкий Дортмунд W6 6761 от Wizz Air – рейс перенесли на 8 февраля.
Ситуация в Германии с погодой похожа на нидерландскую – в некоторых регионах намело снега от 15 до 40 сантиметров.
Рейсы из Львова в Киев и в Стамбул также перенесли или отменили. Говорится о:
- TK 443 от Turkish Airlines в Стамбул и обратный TK 444 – отменены.
- PC 421 и PC 420 от Pegasus Airlines – перенесены на 8 февраля (предварительно вылет из Стамбула в 9:30, из Львова – в 12:30).
В Украине синоптики на 8 – 14 февраля прогнозируют снег и метели рядом с сильными морозами.
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